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В Ростове власти выдали разрешение на завершение долгостроев за старым автовокзалом

22 ноября 2021, 14:53
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростове-на-Дону застройщику «СК СМУ № 1» дали разрешение на межевание участка у старого автовокзала в Пролетарском районе, постановление разместили на портале горадминистрации.

В течение следующего года «СК СМУ № 1» получит возможность провести проектные работы по межеванию участка в границах улиц 26-й Линии, Буйнакской, проспекта Шолохова и переулка Кривошлыковского.

Согласно проекту постановления, департамент архитектуры и градостроительства Ростова должен предоставить исполнителю работ не только все исходные данные, но также провести проверку проектной документации по ее завершению.

Застройщик получил контракт на завершения долгостроев в этой зоне в текущем году после того, как выиграл в торгах на зону застройки. Сумма выкупа территории составил более 700 миллионов рублей.

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