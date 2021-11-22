В Ростове власти выдали разрешение на завершение долгостроев за старым автовокзалом

В течение следующего года «СК СМУ № 1» получит возможность провести проектные работы по межеванию участка в границах улиц 26-й Линии, Буйнакской, проспекта Шолохова и переулка Кривошлыковского.
Согласно проекту постановления, департамент архитектуры и градостроительства Ростова должен предоставить исполнителю работ не только все исходные данные, но также провести проверку проектной документации по ее завершению.
Застройщик получил контракт на завершения долгостроев в этой зоне в текущем году после того, как выиграл в торгах на зону застройки. Сумма выкупа территории составил более 700 миллионов рублей.