Вассерман развеял миф о военных действиях с Украиной на границе Ростовской области

Posted 22 ноября 2021, 12:48
Published 22 ноября 2021, 12:48
Modified 1 октября, 15:29
Updated 1 октября, 15:29
Ранее на информационном портале «Новороссия», со ссылкой на разведку Украины, появилась информация о том, что военные действия у границы с Ростовской областью Россия может начать уже зимой 2022 года. Однако Анатолий Вассерман опроверг эту точку зрения.
«То, что сообщает разведка Украины — несовместимо с реальностью, поскольку разведка Украины сообщает не то, что известно, а то, что придумано, — уверен российский интеллектуал. — Чисто технически, Российская Федерация может начать боевые действия в любой момент. У нас даже регулярно проводятся внезапные проверки боеготовности. Но это совершенно не значит, что Россия действительно начнет какие бы то ни было боевые действия. Напомню старый дорожный плакат: „Водитель, помни! Фонарные столбы бьют по автомобилям только в порядке самообороны!“. Соответственно, я не сомневаюсь, что если Украина попытается начать боевые действия против Российской Федерации, то она получит отпор, где бы и когда она это не сделала».
При этом Вассерман поясняет, что с Ростовской областью граничат только Донецкая и Луганская народные республики. И против них России совершенно незачем вести боевые действия потому, что эти народные республики на РФ точно не нападут.
«Но если Украина попытается прорваться через их территории к границе Российской Федерации, то, скорее всего, дело закончится тем же, чем закончилось в сентябре 2014 года под Иловайском. А именно — войска Украины, окруженные под Иловайском, вынужденно ушли на территорию РФ, и через другие регионы были эвакуированы на свою малую родину. Это единственный технически возможный сценарий боевых действий с участием Украины поблизости от Ростовской области», — уверен Анатолий Вассерман.
Ранее RostovGazeta сообщала, что украинский олигарх Ринат Ахметов избавляется от угольных шахт в Ростовской области.
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