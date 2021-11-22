Вассерман развеял миф о военных действиях с Украиной на границе Ростовской области

«То, что сообщает разведка Украины — несовместимо с реальностью, поскольку разведка Украины сообщает не то, что известно, а то, что придумано, — уверен российский интеллектуал. — Чисто технически, Российская Федерация может начать боевые действия в любой момент. У нас даже регулярно проводятся внезапные проверки боеготовности. Но это совершенно не значит, что Россия действительно начнет какие бы то ни было боевые действия. Напомню старый дорожный плакат: „Водитель, помни! Фонарные столбы бьют по автомобилям только в порядке самообороны!“. Соответственно, я не сомневаюсь, что если Украина попытается начать боевые действия против Российской Федерации, то она получит отпор, где бы и когда она это не сделала».