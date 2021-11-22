Власти Нижегородской области рассказали о введении QR-кодов на транспорте

Однако в Государственную думу уже внесли проект закона о введении QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте, пишет newsnn.ru.
В Российской Федерации система QR-кодов может появиться на междугородных и международных перевозках. Без проблем смогут передвигаться лишь привитые и переболевшие россияне. Также ограничений на перемещение не возникнет у граждан с медицинским отводом от вакцинации.
Если данных документов у людей при себе не будет, им придется сдать ПЦР-тест. Такую же справку начнут требовать и с иностранцев.