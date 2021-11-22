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Власти Нижегородской области рассказали о введении QR-кодов на транспорте

22 ноября 2021, 11:03
Фото: wikipedia.org
Представители государственно-правового департамента Нижегородской области заявили, что правительство региона пока не рассматривает вопрос введения системы QR-кодов в общественном транспорте.

Однако в Государственную думу уже внесли проект закона о введении QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте, пишет newsnn.ru.

В Российской Федерации система QR-кодов может появиться на междугородных и международных перевозках. Без проблем смогут передвигаться лишь привитые и переболевшие россияне. Также ограничений на перемещение не возникнет у граждан с медицинским отводом от вакцинации.

Если данных документов у людей при себе не будет, им придется сдать ПЦР-тест. Такую же справку начнут требовать и с иностранцев.

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