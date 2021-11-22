Жители России неоднозначно относятся к введению QR-кодов

Он назвал людей, которые не хотят вакцинироваться, «баранами» и отметил, что их надо ловить и колоть. Также он назвал этих людей «даунами» и подчеркнул, что государство обязано «обеспечить здоровье баранов вне зависимости от их воли». Об этом сообщает infox.ru. Позднее Леонтьев сказал, что переживает за здоровье россиян.
Экс-депутат ГД от «Единой России» Наталья Поклонская, которая занимает пост посла России в Кабо-Верде, сообщила, что против дискриминации людей по наличию у них QR-кода. Она считает, что данная дискриминация является нарушением фундаментальных прав человека. По словам Поклонской, россиянам без QR-кодов отказывают в медпомощи, а это считается призывом к нарушению охраняемых Конституцией прав граждан. Поклонская считает, что прокуратура должна обратить внимание на такие призывы.
Отмечается, что в Костроме, Новосибирске, Тюмени и Усолье-Сибирском (Иркутская область) прошли акции протеста против введения системы QR-кодов.
Тем временем в Татарстане ввели систему QR-кодов на общественном транспорте. Из автобусов высадили более 500 пассажиров. Многие не хотели добровольно покидать общественный транспорт, что обернулось массовыми пробками и задержками трамваев, троллейбусов и автобусов.