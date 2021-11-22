Жители России неоднозначно относятся к введению QR-кодов

Он назвал людей, которые не хотят вакцинироваться, «баранами» и отметил, что их надо ловить и колоть. Также он назвал этих людей «даунами» и подчеркнул, что государство обязано «обеспечить здоровье баранов вне зависимости от их воли». Об этом сообщает infox.ru. Позднее Леонтьев сказал, что переживает за здоровье россиян.