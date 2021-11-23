Андрей Денисов: Подход Запада не находит поддержки у всё большего количества стран

Тогда же глава государства наградил орденом Дружбы главу Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюна за личный вклад в укрепление дружбы и взаимопонимания между народами России и Китая. Таким образом Путин продемонстрировал важность информационной поддержки российско-китайских отношений, пишет rg.ru.
Владимир Путин и Шэнь Хайсюн знакомы лично. Через месяц после инаугурации в 2018 году российский президент дал ему эксклюзивное интервью, в котором отметил важность сотрудничества с традиционными партнерами, такими как КНР.
С того времени Хайсюн с большим вниманием относится к информационному сопровождению взаимодействия между странами. Так, в 2021 году входящий в структуру Медиакорпорации телеканал CGTN-Русский был включен в базовый пакет общенационального телевещания КНР. Теперь от транслируется на всей территории Китая.
В этом году Шэнь Хайсюн и гендиректор МИА «Россия Сегодня» Дмитрий Киселев предложили заключить договор по информационной поддержке двусторонних отношений РФ и КНР. Являясь сопредседателями Совета по СМИ Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития, они заявили о необходимости действовать решительно на фоне меняющейся обстановки на глобальном инфополе и совместно формировать глобальное общественное мнение. Медиагруппы также договорились, что будут объяснять свои позиции на основе фактов.
Комментируя такое направление в информационной политике, посол РФ в КНР Андрей Денисов отметил, что РФ и КНР в диалоге с другими странами свою позицию разъясняют, а оппоненты с Запада свои позиции навязывают. По его словам, широкому кругу стран попросту надоели двойные стандарты и навязывание позиций Запада, поэтому позиции Москвы и Пекина разделяют все больше стран.