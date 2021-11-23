Андрей Денисов: Подход Запада не находит поддержки у всё большего количества стран

В этом году Шэнь Хайсюн и гендиректор МИА «Россия Сегодня» Дмитрий Киселев предложили заключить договор по информационной поддержке двусторонних отношений РФ и КНР. Являясь сопредседателями Совета по СМИ Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития, они заявили о необходимости действовать решительно на фоне меняющейся обстановки на глобальном инфополе и совместно формировать глобальное общественное мнение. Медиагруппы также договорились, что будут объяснять свои позиции на основе фактов.