Более 2 тыс. человек участвуют в благотворительном челлендже «ВСК GO!»

«Наш челлендж охватил уже почти всю страну — 78 регионов! Большинство участников зарегистрировалось в Москве — 19,5%. Немного меньше — в Краснодарском крае (10,5%) и Санкт-Петербурге (5,7%). Совсем недавно появились новые участники в Адыгее, Севастополе и далекой Еврейской автономной области. Мы рады такому охвату. Это показывает, что спортом ради своего здоровья и благотворительности занимаются люди из разных уголков России, а мы способствуем этому и добавляем им мотивации», — отметил Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК.