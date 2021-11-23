Гололедица ожидается в Ростове-на-Дону 24 и 25 ноября 2021 года

Северо-Кавказский гидрометцентр предупредил местных жителей о том, что со среды 24 ноября по четверг 25 ноября на дорогах Ростова-на-Дону может образоваться гололед.
В связи с ухудшением ситуации на дорогах водителей призывают соблюдать правила дорожного движения, а именно не превышать скорость и держаться на безопасной дистанции по отношению к другим транспортным средствам.
Пешеходам рекомендовано переходить дорогу исключительно в разрешенных местах — по светофорам и пешеходным переходам, а также вести себя таким образом, чтобы водители могли предсказать скорость и траекторию движения и вовремя среагировать на них.
Ранее автомобилистов предупредили об изменении погодных условий и снижении показателей видимости на дорогах.