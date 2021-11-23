Итоги работы Войска Донского и существующие проблемы озвучили в Ростовской области

«Дон всегда был в авангарде, но сейчас многие процессы здесь затормозились. Остаются нерешенными вопросы в секторе казачьей экономики, во внимании по всем параметрам нуждается Астрахань, Калмыкия и Волгоградская область, нужен всеобъемлющий подход в решении вопросов несения казаками государственной и иной службы. Недопустимо не проводить плановые войсковые мероприятия, а это — имеет место быть. Все казачьи войска уже отчитались о проведенной работе — неясно, как формировать показатели по Войску Донскому, — прокомментировал казачий генерал. — И вообще, динамики в развитии не наблюдается уже второй год».