Итоги работы Войска Донского и существующие проблемы озвучили в Ростовской области

Участниками встречи стали представители органов власти, казаки и атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда.
С отчетом перед делегатами выступил атаман Всевеликого войска Донского Виталий Бобыльченко
Было отмечено, что в этом году реорганизовали природоохранную службу войска и активизировали экологическую работу казачества. Кроме того, сформировали боевой армейский резерв страны.
Для юных жителей региона провели военно-полевые сборы, состоялись мемориальные дни памяти. Продолжают работу казачьи дружины, которые вместе с полицейскими раскрыли более тысячи преступлений. Кроме того, было выявлено более 30 тысяч нарушений.
Замгубернатора Михаил Корнеев, принявший участие в заседании, сообщил, что, несмотря на эпидобстановку, удалось провести 1,2 тысячи различных мероприятий. Из которых в 800 участвовала казачья молодежь.
«Региональное правительство выделило деньги на проведения значимых для казачества мероприятий. Состоялись и спортивные соревнования, а сейчас идет подготовка к строительству Мариинской гимназии», — прокомментировал замгубернатора.
Он напомнил о работе по встраиванию местных вузов в систему казачьего образования.
В свою очередь, Долуда, обращаясь к атаману Войска Донского, заявил о снижении наступательности в решении актуальных для казачества вопросов.
«Дон всегда был в авангарде, но сейчас многие процессы здесь затормозились. Остаются нерешенными вопросы в секторе казачьей экономики, во внимании по всем параметрам нуждается Астрахань, Калмыкия и Волгоградская область, нужен всеобъемлющий подход в решении вопросов несения казаками государственной и иной службы. Недопустимо не проводить плановые войсковые мероприятия, а это — имеет место быть. Все казачьи войска уже отчитались о проведенной работе — неясно, как формировать показатели по Войску Донскому, — прокомментировал казачий генерал. — И вообще, динамики в развитии не наблюдается уже второй год».
Долуда потребовал организовать эффективно работающий штаб и активизировать работу с органами власти субъектов, где есть округа Войска Донского.
«Ко всем задачам нужно подходить серьезно и по-государственному, а еще нужно „пахать“. И это сегодня не просьба, а требование». Он пообещал следить за дальнейшим развитием ситуации в Войске Донском.
Всех казаков, присутствующих на мероприятии в качестве делегатов и тех, кто участвовал в нем дистанционно, Николай Долуда и Михаил Корнеев поблагодарили за проделанную работу. Также Виталий Бобыльченко лично отметил наиболее активные казачьи общества и вручил удостоверения и знаки отличия молодым казачьим лидерам, успешно прошедшим курсы повышения квалификации.