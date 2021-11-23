Монахини в Ростове вышли на пикет с плакатами против абортов 23 ноября

В Ростове во вторник, 23 ноября, в центре города перед Кафедральным собором во имя Рождества Пресвятой Богородицы состоялся пикет монахинь против абортов. Монахини Сестричества стояли перед статуей Димитрия Митрополита Ростовского с растяжкой с призывом не прерывать жизнь следующего поколения. Их призыв был связан с защитой права на жизнь нерожденных детей, и женщины предложили ростовчанкам обращаться за помощью к Сестричеству, если аборт связан с трудными жизненными обстоятельствами.