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Монахини в Ростове вышли на пикет с плакатами против абортов 23 ноября

23 ноября 2021, 13:23
Фото: vk.com / etorostovnadonu
В Ростове Сестричество Ростовской-на-Дону епархии РПЦ провели пикет против абортов, информация об этом появилась в соцсетях.

В Ростове во вторник, 23 ноября, в центре города перед Кафедральным собором во имя Рождества Пресвятой Богородицы состоялся пикет монахинь против абортов. Монахини Сестричества стояли перед статуей Димитрия Митрополита Ростовского с растяжкой с призывом не прерывать жизнь следующего поколения. Их призыв был связан с защитой права на жизнь нерожденных детей, и женщины предложили ростовчанкам обращаться за помощью к Сестричеству, если аборт связан с трудными жизненными обстоятельствами.

Ростовчане негативно отнеслись к пикету монахинь, заметив, что никто не будет оказывать помощь до 18 лет, а сохранение нежеланной беременности плохо скажется на психологическом здоровье и женщины, и ее ребенка.

Кроме того ростовчане уточнили, а был ли пикет согласованным с правительством:

«А митинг согласованный был? Или им это не надо? Согласован с Богом, видимо. Им ли решать судьбы людей. Это страна уже проходила после войны, запреты абортов не одну жизнь и судьбу сгубили. И где их маски?! Хорошо, тогда обязать каждую участницу митинга стать приемной матерью ребёнка, от которого хотели избавиться», — прокомментировала новость ростовчане.

Ранее Митрополит Меркурий сообщил в проповеди, что ростовчане верят только в того Бога, которого сами придумали, и который для них удобен.

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