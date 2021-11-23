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Один человек погиб и один пострадал в аварии с грузовиком в Ростовской области

23 ноября 2021, 06:51
Фото: pixabay
В Ростовской области произошла авария с участием грузового транспорта, один человек погиб, сообщили в региональном УГИБДД.

На дороге Егорлыкская — Сальск водитель Ford Focus выезжал на главную дорогу и не пропустил КамАЗ. Из-за этого машины столкнулись.

От удара скончался 28-летний водитель легкового автомобиля. Водителя второго транспортного средства с травмами доставили в больницу. Теперь представителям правоохранительных органов предстоит выяснить причины аварии и все обстоятельства случившегося.

Ранее водитель в Ростове-на-Дону протаранил стену дома после аварии. В этом случае медицинская помощь потребовалась одному человеку.

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