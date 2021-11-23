Один человек погиб и один пострадал в аварии с грузовиком в Ростовской области

На дороге Егорлыкская — Сальск водитель Ford Focus выезжал на главную дорогу и не пропустил КамАЗ. Из-за этого машины столкнулись.
От удара скончался 28-летний водитель легкового автомобиля. Водителя второго транспортного средства с травмами доставили в больницу. Теперь представителям правоохранительных органов предстоит выяснить причины аварии и все обстоятельства случившегося.
Ранее водитель в Ростове-на-Дону протаранил стену дома после аварии. В этом случае медицинская помощь потребовалась одному человеку.