В Новочеркасске осудили на 3 года избившего подчиненного военного

Как пишет «КП-Ростов-на-Дону», осужденный устроил драку еще в 2019 году. В начале инцидента он потребовал от бойца возвращения в воинскую часть, но тот отказался. Сразу же произошел конфликт.
Командир сначала ударил подчиненного по лицу и тот начал убегать. Тогда старший догнал его, ударил ногой, повалил на землю и избил ногами по лицу. В итоге здоровью пострадавшего был нанесен вред средней тяжести.
В суде подозреваемый отвергал обвинения, но против него говорили факты и доказательства. Его приговорили к трем годам лишения свободы. Однако вердикт оказался немного мягче, так как ранее военный ничего подобного не совершал.