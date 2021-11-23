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В Новочеркасске осудили на 3 года избившего подчиненного военного

23 ноября 2021, 14:20
Фото: pxhere.com
В городе Новочеркасск Ростовской области суд приговорил к трем годам тюрьмы военнослужащего, который до потери сознания избил своего подчиненного. В суде командир виноватым себя не признал.

Как пишет «КП-Ростов-на-Дону», осужденный устроил драку еще в 2019 году. В начале инцидента он потребовал от бойца возвращения в воинскую часть, но тот отказался. Сразу же произошел конфликт.

Командир сначала ударил подчиненного по лицу и тот начал убегать. Тогда старший догнал его, ударил ногой, повалил на землю и избил ногами по лицу. В итоге здоровью пострадавшего был нанесен вред средней тяжести.

В суде подозреваемый отвергал обвинения, но против него говорили факты и доказательства. Его приговорили к трем годам лишения свободы. Однако вердикт оказался немного мягче, так как ранее военный ничего подобного не совершал.

#Новости#Общество
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