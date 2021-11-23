В пустыне Катара обнаружили необычные изображения на камнях

Руководитель отдела раскопок Музея Катара Ферхан Сакал рассказал телеканалу CNN, что на одних из углублений были изображены корабли с высоты птичьего полета. Об этом пишет издание 360tv.ru.
Сакала удивило то, что древние живописцы не могли знать, как на самом деле выглядят корабли с такого ракурса, а потому опирались на собственное воображение. Также они были очень наблюдательными, раз им удалось передать изображение настолько точно.
«Несмотря на то, что на Аравийском полуострове наскальное искусство распространено, некоторые из резных фигур в Аль-Джассасии уникальны и их невозможно найти где-либо еще», — отметил археолог.
Множество вопросов вызвали и почти идентичные по форме углубления в виде чаш. По мнению ученых, их могли использовать для мангалы. Это настольная игра, популярная во многих государствах древнего мира.