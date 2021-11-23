Водителей в Ростовской области предупредили о тумане 23 ноября 2021 года

Автомобилистам стоит учитывать, что в условиях туманной погоды ухудшается видимость на дороге. По статистике, из-за этого увеличивается количество автоаварий.
«Нужно снизить скорость движения и не нарушать безопасную дистанцию и боковой интервал. Пешеходам обязательно использовать световозвращающие элементы», — отметили в Госавтоинспекции.
Добавим, в Ростове днем пройдут дожди, а ночью может выпасть снег. В дальнейшем температура пойдет на понижение, по ночам она будет опускаться до минус четырех градусов.