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Водителей в Ростовской области предупредили о тумане 23 ноября 2021 года

23 ноября 2021, 05:59
Фото: pixabay
В Ростовской области водителям стоит быть аккуратными из-за туманной погоды, предупредили в региональном УГИБДД.

Автомобилистам стоит учитывать, что в условиях туманной погоды ухудшается видимость на дороге. По статистике, из-за этого увеличивается количество автоаварий.

«Нужно снизить скорость движения и не нарушать безопасную дистанцию и боковой интервал. Пешеходам обязательно использовать световозвращающие элементы», — отметили в Госавтоинспекции.

Добавим, в Ростове днем пройдут дожди, а ночью может выпасть снег. В дальнейшем температура пойдет на понижение, по ночам она будет опускаться до минус четырех градусов.

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