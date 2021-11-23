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Врача тюремной больницы в Ростове обвинили в смерти краснодарского каннибала Бакшеева

23 ноября 2021, 11:01
Дмитрий Бакшеев
Уголовное дело завели в отношении врача-эндокринолога отделения тюремной больницы № 19 в Ростове-на-Дону из-за смерти «краснодарского каннибала», сообщил адвокат Алексей Аванесян.

Документ о возбуждении дела юрист разместил в Facebook. В нем говорится, что из-за некорректного оказания помощи скончался Дмитрий Бакшеев.

Врач Григорян Лусине помогала пациенту с 5 по 16 февраля 2020 года. Теперь ему вменяют причинение смерти по неосторожности.

Напомним, что Бакшеева осудили вместе с супругой за убийство и расчленение девушки. В доме у них нашли человеческие останки в солевых растворах.

Бакшеев скончался 16 февраля 2020 года в туберкулезной больнице Ростовской области. Первоначально предполагали, что смерть наступила из-за сахарного диабета

Юрист Юлия Федотова заявляла, что мужчину могли избить перед тем, как он попал в больницу.

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