Врача тюремной больницы в Ростове обвинили в смерти краснодарского каннибала Бакшеева

Документ о возбуждении дела юрист разместил в Facebook. В нем говорится, что из-за некорректного оказания помощи скончался Дмитрий Бакшеев.
Врач Григорян Лусине помогала пациенту с 5 по 16 февраля 2020 года. Теперь ему вменяют причинение смерти по неосторожности.
Напомним, что Бакшеева осудили вместе с супругой за убийство и расчленение девушки. В доме у них нашли человеческие останки в солевых растворах.
Бакшеев скончался 16 февраля 2020 года в туберкулезной больнице Ростовской области. Первоначально предполагали, что смерть наступила из-за сахарного диабета
Юрист Юлия Федотова заявляла, что мужчину могли избить перед тем, как он попал в больницу.