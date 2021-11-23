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Жительница Выборга самостоятельно провела себе операцию

23 ноября 2021, 13:58
Фото: pixabay.com
Комитетом по здравоохранению Ленобласти запланирована проверка сведений о том, что жительница Выборга в возрасте 90 лет сама провела операцию себе, не дождавшись помощи врачей.

Пенсионерка прошла блокаду и Великую Отечественную войну. У пациентки было найдено онкологическое заболевание, которое привело к асциту. Из-за сильной боли она сама сделала надрезы, чтобы вывести брюшную жидкость. Как сообщает infox.ru со ссылкой на “Комсомольскую правду”, в Комитете области по здравоохранению уточнили, что пациентка не успела получить помощь медиков, так как возникли проблемы с анализами.

По предварительным сведениям, вмешательство было отложено, так как у пенсионерки выявили коронавирусную инфекцию.После самостоятельно выполненного вмешательства женщина осталась жива и в настоящее время за ее состоянием наблюдают врачи.

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