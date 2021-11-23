Жительница Выборга самостоятельно провела себе операцию

Пенсионерка прошла блокаду и Великую Отечественную войну. У пациентки было найдено онкологическое заболевание, которое привело к асциту. Из-за сильной боли она сама сделала надрезы, чтобы вывести брюшную жидкость. Как сообщает infox.ru со ссылкой на “Комсомольскую правду”, в Комитете области по здравоохранению уточнили, что пациентка не успела получить помощь медиков, так как возникли проблемы с анализами.