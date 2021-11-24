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«Бункером» назвали ростовчане пристройку к историческому особняку на улице Суворова

24 ноября 2021, 08:20
Фото: vk.com/moifasad
В Ростове на улице Суворова салон красоты возвел у особняка 19 века пристройку, испортившую облик исторического здания, информацией об этом поделились городские общественники.

Общественники объединения «Мой Фасад» поделились кадрами, на котором изображены дизайн-проект пристройки к дому на Суворова, 62 и его реализация, испортившая архитектурный ансамбль.

Вместо одобренного проекта пристройки с декоративными элементами, вписывающимися в архитектурную композицию особняка, заказчик одобрил возведение пристройки с металлопластиковыми элементами.

Общественники рассказали, что из-за того, что дом на Суворова, 62 не является памятником ОКН — они не смогут обратиться в Комитет по охране ОКН, однако они уже поставили в известность Департамент архитектуры Ростова, одобривший проект пристройки.

«На это творчество должны обратить внимание в Департаменте архитектуры. Мы ждём-не дождёмся, когда это произойдет, и задаемся вопросом: сколько ещё таких пристроек к историческим домам потеряли свой облик в процессе исполнения?», — прокомментировали общественники ситуацию со зданием на Суворова.

Ранее эксперт рассказал, каким станет Ростов, если продолжить игнорировать историческую часть города.

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