«Бункером» назвали ростовчане пристройку к историческому особняку на улице Суворова

Общественники объединения «Мой Фасад» поделились кадрами, на котором изображены дизайн-проект пристройки к дому на Суворова, 62 и его реализация, испортившая архитектурный ансамбль.
Вместо одобренного проекта пристройки с декоративными элементами, вписывающимися в архитектурную композицию особняка, заказчик одобрил возведение пристройки с металлопластиковыми элементами.
Общественники рассказали, что из-за того, что дом на Суворова, 62 не является памятником ОКН — они не смогут обратиться в Комитет по охране ОКН, однако они уже поставили в известность Департамент архитектуры Ростова, одобривший проект пристройки.
«На это творчество должны обратить внимание в Департаменте архитектуры. Мы ждём-не дождёмся, когда это произойдет, и задаемся вопросом: сколько ещё таких пристроек к историческим домам потеряли свой облик в процессе исполнения?», — прокомментировали общественники ситуацию со зданием на Суворова.
Ранее эксперт рассказал, каким станет Ростов, если продолжить игнорировать историческую часть города.