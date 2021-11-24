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Частная канализация в Ростове могла спровоцировать огромный оползень в Берберовке

24 ноября 2021, 13:49
В Ростове-на-Дону удалось выяснить предварительную причину оползня, появившегося в переулке Тувинском, сообщает Ростовводоканал.

Ранее появилась информация о коммунальной аварии в микрорайоне Берберовка, из-за которой появился большой провал рядом с парком Авиаторов. Местные жители беспокоятся, что могут обвалиться их дома из-за оползня.

Специалисты провели обследования, но порывов водовода не обнаружили. Однако нашли трубу канализации, которая шла с одного из огороженных участков.

По мнению экспертов, вытекающая из трубы вода и могла стать причиной провала. Само разрытие сотрудники компании засыпали.

Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону потратят 40 млрд рублей на решение проблем с подтоплением улиц.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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