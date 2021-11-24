Частная канализация в Ростове могла спровоцировать огромный оползень в Берберовке

Ранее появилась информация о коммунальной аварии в микрорайоне Берберовка, из-за которой появился большой провал рядом с парком Авиаторов. Местные жители беспокоятся, что могут обвалиться их дома из-за оползня.
Специалисты провели обследования, но порывов водовода не обнаружили. Однако нашли трубу канализации, которая шла с одного из огороженных участков.
По мнению экспертов, вытекающая из трубы вода и могла стать причиной провала. Само разрытие сотрудники компании засыпали.
Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону потратят 40 млрд рублей на решение проблем с подтоплением улиц.