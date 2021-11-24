Однако в России продолжительность и основная идея акции претерпели определенные изменения. Так российские магазины привыкли объявлять начало "черной пятницы" еще 11 ноября — во время Всемирного дня шопинга, с этого момента начинается длинный сезон акций и распродаж, который закончится не раньше середины января. При этом основной приток покупателей и рост продаж все равно приходятся на 11 и 25 ноября, а также последние дни перед Новым Годом. В это время на различных торговых площадках можно наблюдать значительное колебание цен, которое затрудняет оценку того, действительно ли предложения являются выгодными.