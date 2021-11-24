"Черная пятница" является предвестником рождественского периода распродаж. Эта традиция зародилась еще в 19 веке, но сам термин появился только в конце 1960-х годов в США.
Начало распродаж выпадает на последнюю пятницу ноября и проходит в период с 23 по 29 ноября. В этом году период акций начнется 26 ноября.
Принято считать, что в это время компании всего мира предлагают своим покупателям наиболее выгодные предложения, так как в конце ноября начинается подготовка к католическому Рождеству и празднованию Нового Года.
В России эта традиция насчитывает не больше десяти лет, но уже является достаточной известной и привлекает внимание миллионов любителей шопинга.
Однако в России продолжительность и основная идея акции претерпели определенные изменения. Так российские магазины привыкли объявлять начало "черной пятницы" еще 11 ноября — во время Всемирного дня шопинга, с этого момента начинается длинный сезон акций и распродаж, который закончится не раньше середины января. При этом основной приток покупателей и рост продаж все равно приходятся на 11 и 25 ноября, а также последние дни перед Новым Годом. В это время на различных торговых площадках можно наблюдать значительное колебание цен, которое затрудняет оценку того, действительно ли предложения являются выгодными.
Аналитики компании «Яндекс» сообщили, что в 2020 году любителей шопинга больше всего интересовали цены на электронику и бытовую технику, одежду, обувь, продукты питания, а также мебель и детские товары.
Интерес покупателей к этим категориям товаров возрос от 3 до 30% по сравнению со средними суточными показателями запросов в период с октября по конец декабря 2020 года.
При этом у каждой возрастной группы покупателей были свои предпочтения. Так молодежь от подросткового возраста до 25 лет предпочитала покупать подписки на стриминговые сервисы, книги и сервисы, относящиеся к сфере развлечений. Экономически активное население от 25 до 44 лет делала крупные покупки в числе которых бытовые товары, техника, спорттовары и разнообразная продукция для детей. Люди от среднего до предпенсионного возраста от 44 до 60 лет покупали электронику, товары для дома и приобретали товары и услуги из категории «Путешествия».
Первое правило: не совершать импульсивных покупок. Период акций — это настоящая атака маркетологов по инстинкту потребления, поэтому любителям шопинга требуется сохранять трезвость ума и составить список необходимых покупок и тех вещей, которые хочется здесь и сейчас. Список позволит посмотреть на свою потребительскую корзину со стороны и оценить, действительно ли нужно купить тот товар, на котором красуется бирка со скидкой.
Второе правило: постоянный анализ рынка и мониторинг цен. Если вы не успели узнать о «черной пятнице» до ноября, возможно, вы не отслеживали цены, которые имели товары до периода распродаж. В этом случае потребителям на помощь приходят сервисы по сравнению цен. Некоторые приложения и сервисы способны сохранять историю изменения стоимости товара в течение полугода, поэтому их применение позволит оценить, насколько выгодным является то или иное предложение.
Третьим правилом станет предпочтение онлайн-магазинов и маркетплейсов офлайн-точкам продаж. Дело не только в соблюдении антиковидных мер, но и в том, что на торговых интернет-площадках всегда можно проверить есть ли товар в наличии и не бояться, что его приобретет другой проворный покупатель.
Кроме того любителям шопинга стоит помнить о том, что впереди их ожидают декабрьские акции, которые могут оказаться выгоднее предложений «черной пятницы» и Всемирного дня шопинга.
Последним и главным правилом для покупателей является не воспринимать период акций, как охоту. Маркетологи и экономисты давно знают, что «черная пятница» приносит доход из-за азарта покупателей и подстегивания инстинкта потребления. Однако сверхпотребление и упущенные акции могут негативно сказаться на психологическом здоровье граждан, поэтому важно помнить, что это не последняя возможность приобрести понравившиеся товары, а лишь инструмент для получения выгоды обеими сторонами торговли.