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Что такое «черная пятница» и как жителям Ростовской области ее пережить

24 ноября 2021, 06:28
Фото: pexels.com
«черная пятница»
«Черную пятницу» принято считать одной из самых выгодных распродаж года, но так ли это? В истории и статистике самой известной сезонной распродажи поможет разобраться RostovGazeta.

Что такое "черная пятница", и откуда она взялась

"Черная пятница" является предвестником рождественского периода распродаж. Эта традиция зародилась еще в 19 веке, но сам термин появился только в конце 1960-х годов в США.

Начало распродаж выпадает на последнюю пятницу ноября и проходит в период с 23 по 29 ноября. В этом году период акций начнется 26 ноября.

Принято считать, что в это время компании всего мира предлагают своим покупателям наиболее выгодные предложения, так как в конце ноября начинается подготовка к католическому Рождеству и празднованию Нового Года.

"Черная пятница" в США
Фото: Powhusku/CC BY-SA 2.0/flickr.com

В России эта традиция насчитывает не больше десяти лет, но уже является достаточной известной и привлекает внимание миллионов любителей шопинга.

Однако в России продолжительность и основная идея акции претерпели определенные изменения. Так российские магазины привыкли объявлять начало "черной пятницы" еще 11 ноября — во время Всемирного дня шопинга, с этого момента начинается длинный сезон акций и распродаж, который закончится не раньше середины января. При этом основной приток покупателей и рост продаж все равно приходятся на 11 и 25 ноября, а также последние дни перед Новым Годом. В это время на различных торговых площадках можно наблюдать значительное колебание цен, которое затрудняет оценку того, действительно ли предложения являются выгодными.

Какие товары хотят купить чаще всего

Аналитики компании «Яндекс» сообщили, что в 2020 году любителей шопинга больше всего интересовали цены на электронику и бытовую технику, одежду, обувь, продукты питания, а также мебель и детские товары.

Интерес покупателей к этим категориям товаров возрос от 3 до 30% по сравнению со средними суточными показателями запросов в период с октября по конец декабря 2020 года.

При этом у каждой возрастной группы покупателей были свои предпочтения. Так молодежь от подросткового возраста до 25 лет предпочитала покупать подписки на стриминговые сервисы, книги и сервисы, относящиеся к сфере развлечений. Экономически активное население от 25 до 44 лет делала крупные покупки в числе которых бытовые товары, техника, спорттовары и разнообразная продукция для детей. Люди от среднего до предпенсионного возраста от 44 до 60 лет покупали электронику, товары для дома и приобретали товары и услуги из категории «Путешествия».

Фото: pexels.com

Как пережить «черную пятницу» и не остаться без штанов

Первое правило: не совершать импульсивных покупок. Период акций — это настоящая атака маркетологов по инстинкту потребления, поэтому любителям шопинга требуется сохранять трезвость ума и составить список необходимых покупок и тех вещей, которые хочется здесь и сейчас. Список позволит посмотреть на свою потребительскую корзину со стороны и оценить, действительно ли нужно купить тот товар, на котором красуется бирка со скидкой.

Второе правило: постоянный анализ рынка и мониторинг цен. Если вы не успели узнать о «черной пятнице» до ноября, возможно, вы не отслеживали цены, которые имели товары до периода распродаж. В этом случае потребителям на помощь приходят сервисы по сравнению цен. Некоторые приложения и сервисы способны сохранять историю изменения стоимости товара в течение полугода, поэтому их применение позволит оценить, насколько выгодным является то или иное предложение.

Третьим правилом станет предпочтение онлайн-магазинов и маркетплейсов офлайн-точкам продаж. Дело не только в соблюдении антиковидных мер, но и в том, что на торговых интернет-площадках всегда можно проверить есть ли товар в наличии и не бояться, что его приобретет другой проворный покупатель.

Кроме того любителям шопинга стоит помнить о том, что впереди их ожидают декабрьские акции, которые могут оказаться выгоднее предложений «черной пятницы» и Всемирного дня шопинга.

Распродажа
Фото: pexels.com

Последним и главным правилом для покупателей является не воспринимать период акций, как охоту. Маркетологи и экономисты давно знают, что «черная пятница» приносит доход из-за азарта покупателей и подстегивания инстинкта потребления. Однако сверхпотребление и упущенные акции могут негативно сказаться на психологическом здоровье граждан, поэтому важно помнить, что это не последняя возможность приобрести понравившиеся товары, а лишь инструмент для получения выгоды обеими сторонами торговли.

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