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Догузова: Очереди в аэропортах — следствие досмотра туристов

24 ноября 2021, 19:46
Фото: pixabay.com
Глава Ростуризма Зарина Догузова обсудила в телефонном разговоре с министром по туризму и древностям Египта Халедом Эленани очереди в египетских аэропортах.

Догузова рассказала, что очереди в аэропортах образуются из-за осуществления скрупулезного досмотра туристов ради их же безопасности — что, безусловно, в приоритете. Но вместе с тем российские власти опасаются, что масштаб этого явления резко возрастет зимой, когда большое количество российских граждан отправится на египетские курорты. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Глава Ростуризма пояснила, что обратилась к египетскому коллеге с просьбой проконтролировать ситуацию и посодействовать созданию комфортных условий для россиян. Она также заявила, что предложила собеседнику ряд решений данной проблемы, в том числе — возможное перераспределение пассажирского потока, использование дополнительных выходов на посадку и обустройство мест отдыха для российских туристов.

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