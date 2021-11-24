Догузова: Очереди в аэропортах — следствие досмотра туристов

Догузова рассказала, что очереди в аэропортах образуются из-за осуществления скрупулезного досмотра туристов ради их же безопасности — что, безусловно, в приоритете. Но вместе с тем российские власти опасаются, что масштаб этого явления резко возрастет зимой, когда большое количество российских граждан отправится на египетские курорты. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу ведомства.