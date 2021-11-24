rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 ноября 2021, 13:24

Published 24 ноября 2021, 13:24

Modified 18 сентября 2022, 14:25

Updated 18 сентября 2022, 14:25

Фестиваль японской культуры Sakura Fest пройдёт в Ростове на следующей неделе

24 ноября 2021, 13:24
Его организатором выступило ростовское областное отделение Общества «Россия-Япония» совместно с кинотеатром Горизонт CINEMA&EMOTION.

Фестиваль включает в себя просмотры аниме и манга, лекции о литературе, дизайне, боевых искусствах Страны восходящего солнца. Это продолжение фестиваля, который начался в июне с детских «Дней Японии на Дону», на базе школы№75 в Суворовском.

С полной программой фестиваля можно ознакомиться здесь

Одним из ключевых событий фестиваля станет тематический вечер боевых искусств. В его программе показательные выступления спортсменов сборной команды Ростовской области по киокушинкай, лекция об истории его развития в мире, а также презентация новой книги главного тренера региональной сборной, преподавателя спорткомплекса «Суворов» Олега Захарова «Ката. Традиции и инновации».

Как рассказал автор, эта работа основана на многолетней практике оттачивания у спортсменов умений посредством интервальных повторений. Но также в ней можно найти и множество информации об истории развития единоборств в Японии, многие из источников ранее были неизвестны российским читателям.

В предисловии к книге министр Посольства Японии Тосио Ямамото пишет, что «книга поможет читателям расширить понимание каратэ, возбудит интерес к боевым искусствам и Японии, а также будет способствовать углублению взаимопонимания между Японией и Россией». С ним согласен и президент Федерации казачьего воинского искусства «Спас» Николай Бритвин.

“Межкультурная коммуникация между Россией и Японией в области боевых искусств, начавшись более 100 лет назад, продолжает активно развиваться. Необходимо отметить, что прикладная направленность японских боевых искусств, это лишь одна сторона. В современном обществе на первый план выходит воспитательная и педагогическая функция боевых искусств. Педагогика единоборств призвана сформировать жизнеспособную личность”.

Зарегистрироваться на лекцию по истории киокушинкай можно здесь, количество мест ограничено. Лекция будет интерактивной и направлена на диалог со слушателями. Три самых активных участника получат в подарок монографию «Ката. Традиции и инновации» с дарственной надписью автора.

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика