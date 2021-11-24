Голубев раскритиковал доклад главы Минприроды Ростовской области Фишкина 24 ноября

Губернатор Василий Голубев сообщил, что доклад не продемонстрировал ему реальную работу министерства. По мнению главы региона, в ведомстве больше заняты разработкой новых проектов, чем реализацией действующих программ и решением накопившихся проблем. Василий Голубев считает, что регион больше нуждается в рекультивации свалок, чем в обучающих семинарах и проведении новых экологических экспертиз до решения уже существующих проблем.