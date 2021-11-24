Голубев раскритиковал доклад главы Минприроды Ростовской области Фишкина 24 ноября

Губернатор Василий Голубев сообщил, что доклад не продемонстрировал ему реальную работу министерства. По мнению главы региона, в ведомстве больше заняты разработкой новых проектов, чем реализацией действующих программ и решением накопившихся проблем. Василий Голубев считает, что регион больше нуждается в рекультивации свалок, чем в обучающих семинарах и проведении новых экологических экспертиз до решения уже существующих проблем.
«Люди должны видеть, ощущать результаты работы по охране окружающей среды. Это касается как решения местных проблем, реализации некрупных проектов, так и масштабных задач. По ним необходимо ускоряться, переходить от подготовительных работ к конкретным действиям. В числе таких проектов — очистка Дона, Темерника, рекультивация свалок, организация раздельного сбора твердых бытовых отходов», — отметил Василий Голубев, добавив, во время следующего доклада он ожидает от Михаила Фишкина отчеты о работах, проводимых Министерством природных ресурсов.
Ранее глава мэрии Ростова Алексей Логвиненко стал инициатором служебной проверки главы департамента ЖКХ, который представил доклад с устаревшими данными.