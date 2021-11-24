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Голубев раскритиковал доклад главы Минприроды Ростовской области Фишкина 24 ноября

24 ноября 2021, 10:54
Фото: donland.ru
Михаил Фишкин
Доклад главы Минприроды Ростовской области Михаила Фишкин области вызвал критику главы региона, об этом стало известно на заседании областного правительства.

Губернатор Василий Голубев сообщил, что доклад не продемонстрировал ему реальную работу министерства. По мнению главы региона, в ведомстве больше заняты разработкой новых проектов, чем реализацией действующих программ и решением накопившихся проблем. Василий Голубев считает, что регион больше нуждается в рекультивации свалок, чем в обучающих семинарах и проведении новых экологических экспертиз до решения уже существующих проблем.

«Люди должны видеть, ощущать результаты работы по охране окружающей среды. Это касается как решения местных проблем, реализации некрупных проектов, так и масштабных задач. По ним необходимо ускоряться, переходить от подготовительных работ к конкретным действиям. В числе таких проектов — очистка Дона, Темерника, рекультивация свалок, организация раздельного сбора твердых бытовых отходов», — отметил Василий Голубев, добавив, во время следующего доклада он ожидает от Михаила Фишкина отчеты о работах, проводимых Министерством природных ресурсов.

Ранее глава мэрии Ростова Алексей Логвиненко стал инициатором служебной проверки главы департамента ЖКХ, который представил доклад с устаревшими данными.

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