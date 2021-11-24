Голубев сообщил о системной господдержке донских хозяйств по 47 направлениям

По информации губернатора Василия Голубева, озвученной им 23 ноября в ходе торжественного мероприятия, посвященного Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, донским хозяйствам оказывается системная господдержку по 47 направлениям. Это касается и приобретения сырья и материалов, и реализации инвестиционных проектов, и многих других этапов производства сельхозпродукции. С каждым годом господдержка позволяет пополнить парк донской сельхозтехники на 1000 тракторов и 500 комбайнов. Помимо этого, в течение трех лет областной бюджет дополнительно направит один миллиард рублей на повышение плодородия почв.