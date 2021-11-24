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Голубев сообщил о системной господдержке донских хозяйств по 47 направлениям

24 ноября 2021, 14:08
Фото: Правительство Ростовской области
Ростовская область остается лидером в РФ по производству сельхозпродукции. Урожай ранних зерновых, выросший по сравнению с прошлым годом на восемь процентов, оказался одним из самых больших в современной истории региона.

По информации губернатора Василия Голубева, озвученной им 23 ноября в ходе торжественного мероприятия, посвященного Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, донским хозяйствам оказывается системная господдержку по 47 направлениям. Это касается и приобретения сырья и материалов, и реализации инвестиционных проектов, и многих других этапов производства сельхозпродукции. С каждым годом господдержка позволяет пополнить парк донской сельхозтехники на 1000 тракторов и 500 комбайнов. Помимо этого, в течение трех лет областной бюджет дополнительно направит один миллиард рублей на повышение плодородия почв.

Фото: Правительство Ростовской области

Глава региона выразил уверенность, что предприятия донского АПК и в дальнейшем станут добиваться высоких результатов, являясь в стране лидерами по производству сельхозпродукции. По его словам, рекордный урожай является не единственным итогом сельскохозяйственного года: позитивными тенденциями отметилось и животноводство.

Государственная поддержка в этом году позволила провести модернизацию 17 молочных ферм, закупить свыше трех тысяч голов крупного рогатого скота. Восстанавливается донское птицеводство: за этот год удалось в пять раз увеличить производство мяса птицы. В отрасли создано 3,5 тысячи рабочих мест.

Василий Голубев выразил благодарность селянам за их нелегкий и важный труд, результаты которого являются поводом для гордости всех жителей Донского края.

Во время торжественного собрания лучшие работники АПК получили из рук губернатора награды и поощрения. В общей сложности в течение года обладателями федеральных, областных и ведомственных наград стали свыше 400 селян Дона, а победители уборочной страды получили переходящие кубки.

«На таких селянах держится наша страна. Самоотверженный, нелегкий труд донских земледельцев — отличный пример для нашей молодежи», — подчеркнул губернатор.

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