Корпорация МСП оказала поддержку компаниям из всех субъектов РФ

Помощью государства были охвачены 9945 компаний. Корпорация выдала поручительств и гарантий более чем на 180 млрд рублей, что позволило предпринимателям привлечь свыше 350 млрд кредитных средств, пишет ria.ru.
Был зафиксирован рост портфеля гарантий и поручительств Корпорации МСП в 1,5 раза. Сейчас он составляет 220 млрд рублей, это исторический максимум корпорации. Предпосылками к наращиванию портфеля стала новая стратегия развития МСП. Она предусматривает переход от объемов к росту количества получателей господдержки, восстановление рынка после карантинных мер, введенных в начале текущего года. Также портфель вырос на льготных кредитах, выданных в рамках программы стимулирования кредитования.
Сообщается, что в июне текущего года в 4 раза увеличилось количество выдач поручительств корпорации по программе стимулирования кредитования. В июле данный показатель вырос в 5 раз по сравнению с июлем минувшего года.
По словам гендиректора Корпорации МСП Александра Исаевича, в этом году была внедрена новая стратегия развития. В документе говорится о том, что уже к 2025 году каждый пятый предприниматель Российской Федерации должен быть обеспечен господдержкой. Речь идет как о финансовых, так и о нефинансовых мерах.
Исаевич также сообщил, что в этом году капитал корпорации был максимально задействован для того, чтобы количество гарантий и поручительств данной структуры выросло.
«Особый акцент был сделан на микро- и малом бизнесе, доля которого в общем объеме предоставленной гарантийной поддержки составила 82%. Дополнительно в сентябре запустили новую меру поддержки — „зонтичный“ механизм предоставления поручительств», — заметил Исаевич.
По данным аналитиков, 41% кредитов был выдан в сфере промышленного производства. 20% получили субъекты среднего и малого бизнеса, работающие в сельском хозяйстве. Сфера услуг получила 14%, а строителям выделили 12% от общего количества. Пятикратный рост был отмечен в сфере образования, социальная сфера и здравоохранение показали удвоенные цифры.
Корпорация МСП обеспечивает господдержку бизнесу в каждом регионе Российской Федерации. Лидером по числу предпринимателей, охваченных помощью, является Москва — 851. Второе место за Новосибирской областью — 468, на третьем месте Петербург — 391.