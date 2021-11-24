Корпорация МСП оказала поддержку компаниям из всех субъектов РФ

По словам гендиректора Корпорации МСП Александра Исаевича, в этом году была внедрена новая стратегия развития. В документе говорится о том, что уже к 2025 году каждый пятый предприниматель Российской Федерации должен быть обеспечен господдержкой. Речь идет как о финансовых, так и о нефинансовых мерах.