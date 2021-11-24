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Ковалев предложил сделать донской фестиваль «Воспетая степь» зоной COVID-free

24 ноября 2021, 10:27
Фото: donland.ru
Воспетая степь
В Ростовской области непривитым жителям могут запретить посещение цветочного фестиваля, который проводят в сезон цветения тюльпанов, вопрос обсудили на заседании правительства региона.

Главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев предложил запретить посещение фестиваля «Воспетая степь» невакцинированными жителями региона.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев одобрил инициативу, но заметил, что реализация проверки QR-кодов в донской степи будет затруднена из-за большого охвата территорий.

Предполагается, что группы проверки смогут охватить лишь ту территорию фестиваля, где будут проходить народные гуляния и проведут концертную программу.

«Не знаю, в каком месте QR-коды брать у людей», — признал глава региона Василий Голубев, отметив, что желающих созерцать цветение тюльпанов придется искать по всей территории бескрайней степи.

Напомним, в начале ноября в Ростове провели высадку тюльпанов в одном из городских парков.

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