Ковалев предложил сделать донской фестиваль «Воспетая степь» зоной COVID-free

Главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев предложил запретить посещение фестиваля «Воспетая степь» невакцинированными жителями региона.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев одобрил инициативу, но заметил, что реализация проверки QR-кодов в донской степи будет затруднена из-за большого охвата территорий.
Предполагается, что группы проверки смогут охватить лишь ту территорию фестиваля, где будут проходить народные гуляния и проведут концертную программу.
«Не знаю, в каком месте QR-коды брать у людей», — признал глава региона Василий Голубев, отметив, что желающих созерцать цветение тюльпанов придется искать по всей территории бескрайней степи.