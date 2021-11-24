Лавров: От недоговороспособности стран Запада надо страховаться

Лавров объяснил, что Запад стал понимать, что начал проигрывать, основываясь на разработанную им систему глобализации, которая базируется на торговых и финансовых институтах. Он проиграл и Китаю, который играл по правилам, созданным западными коллегами, и стал вырываться вперед. Тогда Запад и начал решать проблемы «искусственно». Об этом пишет RT.
Он также отметил, что Запад перестал говорить о международном праве. Он говорит о правилах, которым должен следовать миропорядок. Одним из таких правил стало требование реформы ВТО, работу которой заблокировали США.
При этом Россия наращивает сотрудничество со своими партнерами и использует работу в ООН, ВТО и G20.
Ранее Лавров призвал все страны мира отказаться от вмешательства во внутренние дела других государств и следовать принципам Устава ООН. Он сказал, что насаждение порядка, который основан на правилах, вместо того, чтобы соблюдать международное право, угрожает опасными рецидивами блоковой политики.