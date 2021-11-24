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Лавров: От недоговороспособности стран Запада надо страховаться

24 ноября 2021, 10:34
Фото: 1Медиаинвест
Растет количество стран, которые начинают осознавать, что необходимо создавать «страховочную сетку» от недоговороспособности стран Запада. Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров на Международном форуме Российского союза промышленников и предпринимателей.

Лавров объяснил, что Запад стал понимать, что начал проигрывать, основываясь на разработанную им систему глобализации, которая базируется на торговых и финансовых институтах. Он проиграл и Китаю, который играл по правилам, созданным западными коллегами, и стал вырываться вперед. Тогда Запад и начал решать проблемы «искусственно». Об этом пишет RT.

Он также отметил, что Запад перестал говорить о международном праве. Он говорит о правилах, которым должен следовать миропорядок. Одним из таких правил стало требование реформы ВТО, работу которой заблокировали США.

При этом Россия наращивает сотрудничество со своими партнерами и использует работу в ООН, ВТО и G20.

Ранее Лавров призвал все страны мира отказаться от вмешательства во внутренние дела других государств и следовать принципам Устава ООН. Он сказал, что насаждение порядка, который основан на правилах, вместо того, чтобы соблюдать международное право, угрожает опасными рецидивами блоковой политики.

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