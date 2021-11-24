Лавров: От недоговороспособности стран Запада надо страховаться

Лавров объяснил, что Запад стал понимать, что начал проигрывать, основываясь на разработанную им систему глобализации, которая базируется на торговых и финансовых институтах. Он проиграл и Китаю, который играл по правилам, созданным западными коллегами, и стал вырываться вперед. Тогда Запад и начал решать проблемы «искусственно». Об этом пишет RT.