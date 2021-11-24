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Лавров: Страны Запада пытаются политизировать климатическую повестку

24 ноября 2021, 10:35
Фото: 1Медиаинвест
Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что страны Запада предпринимают попытки политизировать климатическую повестку.

На данный момент времени многие влиятельные государства, в том числе ЕС, пытаются политизировать климатическую повестку и использовать ее, как инструмент протекционизма. Об этом информирует RT.

Россия считает, что данный подход может плохо повлиять на международные усилия по борьбе с изменением климата. Об этом заявил Лавров на форуме «Международная повестка российского бизнеса: вызовы, риски, стратегия взаимодействия с государством».

Ранее президент РФ Владимир Путин отметил, что Россия выполняет все свои обязательства по борьбе с изменением климата.

Недавно на пленарном заседании по климату и здравоохранению саммита G20, Путин сообщил, что снижение объемов выбросов парниковых газов в мире недостаточно и необходимо наращивать их поглощение. В этом у России есть потенциал.

#Новости#Политика
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