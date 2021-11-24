Лавров: Страны Запада пытаются политизировать климатическую повестку

На данный момент времени многие влиятельные государства, в том числе ЕС, пытаются политизировать климатическую повестку и использовать ее, как инструмент протекционизма. Об этом информирует RT.
Россия считает, что данный подход может плохо повлиять на международные усилия по борьбе с изменением климата. Об этом заявил Лавров на форуме «Международная повестка российского бизнеса: вызовы, риски, стратегия взаимодействия с государством».
Ранее президент РФ Владимир Путин отметил, что Россия выполняет все свои обязательства по борьбе с изменением климата.
Недавно на пленарном заседании по климату и здравоохранению саммита G20, Путин сообщил, что снижение объемов выбросов парниковых газов в мире недостаточно и необходимо наращивать их поглощение. В этом у России есть потенциал.