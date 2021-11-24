На киберполигоне The Standoff хакеры попытались реализовать неприемлемые события

Онлайн-зрителями киберсражения The Standoff между белыми хакерами и экспертами в области информационной безопасности стали порядка 65 тысяч человек из десятков государств.
На киберполигоне этичные хакеры атаковали виртуальный город-государство, пытаясь осуществить недопустимые сценарии, например разлив нефти, отключение электросетей, взрыв на газораспределительной станции и многие другие события. В свою очередь специалисты по информационной безопасности пытались защитить город и занимались расследованием выявленных виртуальных происшествий.
Самые масштабные неприемлемые события удалось совершить этичным хакерам из команды Codeby& NitroTeam. В частности, атакующим удалось саботировать работу очистных сооружений, и, как следствие, виртуальный город залило несколькими миллионами литров нечистот.
Каждый из инцидентов был расследован специалистами по информационной безопасности для того, чтобы не допустить подобных событий в реальной жизни. Сообщается, что всего было выявлено порядка 173 виртуальных происшествий.
Организовал данные учения российский поставщик решений по кибербезопасности — компания Positive Technologies. В ходе информационных учений компания представила веб-платформу The Standoff 365, которая позволит на регулярной основе проводить подобные учения в будущем.
Как сообщили разработчики платформы, данный продукт создавался в качестве ответа на запросы рынка об эффективной защищенности. В настоящее время The Standoff 365 состоит из киберполигона, на котором воссозданы операционные и бизнес-процессы топливно-энергетического комплекса.
Ожидается, что запуск онлайн-платформы The Standoff 365 будет произведен весной следующего года. В рамках киберучений для молодых специалистов по кибербезопасности также прошел трек The Standoff Young Hats.
Кроме того, в ходе мероприятия был проведен конкурс The Standoff Digital Art, который был нацелен на проверку защищенности смарт-контрактов. На конкурс были выставлены шесть работ по технологии NFT от диджитал-художников, в которых эксперты по информбезопасности должны были выявить и поменять смарт-контракты так, чтобы присвоить NFT себе. Целью данного конкурса стало привлечения внимания к вопросу о защищенности технологии NFT.