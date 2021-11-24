На киберполигоне The Standoff хакеры попытались реализовать неприемлемые события

Кроме того, в ходе мероприятия был проведен конкурс The Standoff Digital Art, который был нацелен на проверку защищенности смарт-контрактов. На конкурс были выставлены шесть работ по технологии NFT от диджитал-художников, в которых эксперты по информбезопасности должны были выявить и поменять смарт-контракты так, чтобы присвоить NFT себе. Целью данного конкурса стало привлечения внимания к вопросу о защищенности технологии NFT.