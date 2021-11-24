Обвиняемый в наезде на парад в Висконсине может получить 5 пожизненных сроков

Как сообщает iz.ru, на судебном заседании сообщили, что число жертв наезда выросло до 6, а количество пострадавших — до 62. Суд назначил Бруксу залог в $5 млн. Предварительное слушание состоится 14 января.
Напомним, 21 ноября в городе в городе Уокешо красный внедорожник врезался в рождественский парад. За рулем сидел Брукс, который был задержан на месте происшествия. Полицейские начали стрелять по автомобилю, но водитель не пострадал.
По предварительным данным, Брукс один находился в автомобиле. Власти не квалифицируют происшествие, как террористический акт. Администрация президента Байдена следит за судебным разбирательством.