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Обвиняемый в наезде на парад в Висконсине может получить 5 пожизненных сроков

24 ноября 2021, 13:19
Фото: tOrange.biz
39-летнему Даррелу Бруксу, обвиняемому в наезде на рождественский парад в штате Висконсин, инкриминируют умышленное убийство. Ему грозит пятикратное пожизненное заключение.

Как сообщает iz.ru, на судебном заседании сообщили, что число жертв наезда выросло до 6, а количество пострадавших — до 62. Суд назначил Бруксу залог в $5 млн. Предварительное слушание состоится 14 января.

Напомним, 21 ноября в городе в городе Уокешо красный внедорожник врезался в рождественский парад. За рулем сидел Брукс, который был задержан на месте происшествия. Полицейские начали стрелять по автомобилю, но водитель не пострадал.

По предварительным данным, Брукс один находился в автомобиле. Власти не квалифицируют происшествие, как террористический акт. Администрация президента Байдена следит за судебным разбирательством.

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