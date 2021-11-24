Полпред ЮФО Устинов раскритиковал Ростовскую область за плохую реализацию нацпроектов

Posted 24 ноября 2021, 12:31
Published 24 ноября 2021, 12:31
Modified 18 сентября 2022, 14:25
Updated 18 сентября 2022, 14:25
В 2021 году на реализацию национальных проектов в регионах ЮФО выделили 125 миллиардов рублей. За девять месяцев было освоено немного больше половины этих средств, а именно 63 миллиарда. Лучшие результаты в реализации национальных проектов показала Адыгея (64%) и Волгоградская область (62%). Хуже всего с поставленной задачей справилась Ростовская (45%) и Астраханская области (41%).
Так, в Ростовской области отметили риски неисполнения мероприятий по ликвидации свалок в рамках нацпроекта «Экология». Заявки на финансирование не подали Донецк, Таганрог, Ростов-на-Дону, Цимлянск и еще ряд других городов.
Владимир Устинов также указал на то, что динамика расходования выделенных средств указывает на те проблемы, которые встают на пути к воплощению планов в реальную жизнь. В числе таких проблем, по мнению Устинова, могли оказаться коррупция и мошенничество при распределении муниципальных и госзаказов, а также формальное или фиктивное исполнение мероприятий.
Напомним, что в Ростове-на-Дону в 2022 году хотят потратить почти 70 миллионов рублей на ликвидацию свалок.