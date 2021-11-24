Полпред ЮФО Устинов раскритиковал Ростовскую область за плохую реализацию нацпроектов

Владимир Устинов также указал на то, что динамика расходования выделенных средств указывает на те проблемы, которые встают на пути к воплощению планов в реальную жизнь. В числе таких проблем, по мнению Устинова, могли оказаться коррупция и мошенничество при распределении муниципальных и госзаказов, а также формальное или фиктивное исполнение мероприятий.