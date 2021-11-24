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Пострадавшие от боевых действий дети из Сирии побывают в Ростовской области

24 ноября 2021, 10:11
Фото: donland.ru
Глава Ростовской области Василий Голубев пригласил в регион детей из Сирии, сообщили в региональном правительстве.

Приглашение прозвучало во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Сирийской Арабской Республики в РФ Риадом Хаддадом. Она состоялась в среду, 23 ноября.

Губернатор пригласил побывать в регионе детей, которые пострадали из-за боевых действий. Для них подготовят экскурсии и они смогут пообщаться со сверстниками.

«Область всегда была гостеприимной. Мы приходим на помощь в сложное время и поступим аналогичным образом в этот раз», — уточнил глава региона.

Также стороны обсудили поставки в Сирию продуктов, оборудования и техники.

Ранее Ростовская область направила в Сирию более 20 тонн гуманитарного груза в ноябре.

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