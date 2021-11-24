Пострадавшие от боевых действий дети из Сирии побывают в Ростовской области

Приглашение прозвучало во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Сирийской Арабской Республики в РФ Риадом Хаддадом. Она состоялась в среду, 23 ноября.
Губернатор пригласил побывать в регионе детей, которые пострадали из-за боевых действий. Для них подготовят экскурсии и они смогут пообщаться со сверстниками.
«Область всегда была гостеприимной. Мы приходим на помощь в сложное время и поступим аналогичным образом в этот раз», — уточнил глава региона.
Также стороны обсудили поставки в Сирию продуктов, оборудования и техники.