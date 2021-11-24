Родителей погибших от отравления девочек в Ростовской области выписали из больницы

Речь идет о семье, проживающей в станице Бессергеневской, где от отравления скончалась семилетняя девочка. Ее восьмилетнюю сестру доставили в больницу с признаками отравления, но спасти девочку не удалось.
Позже появилась информация и о смерти третьего ребенка. Погибла еще одна девочка, которой было шесть лет. Их восьмилетний брат остается в реанимационном отделении. Предположительно, семья могла отравиться домашним мясом.
Родителей выписали из больницы в среду, 24 ноября. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».