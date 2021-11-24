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Родителей погибших от отравления девочек в Ростовской области выписали из больницы

24 ноября 2021, 19:04
Фото: pixabay.com
в Ростовской области из больницы выписали приемных родителей трех погибших от отравления неизвестным веществом девочек, сообщает портал «Дон-ТР».

Речь идет о семье, проживающей в станице Бессергеневской, где от отравления скончалась семилетняя девочка. Ее восьмилетнюю сестру доставили в больницу с признаками отравления, но спасти девочку не удалось.

Позже появилась информация и о смерти третьего ребенка. Погибла еще одна девочка, которой было шесть лет. Их восьмилетний брат остается в реанимационном отделении. Предположительно, семья могла отравиться домашним мясом.

Родителей выписали из больницы в среду, 24 ноября. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

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