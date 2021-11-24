Ростовский юрист прокомментировал инцидент с полицией и QR-кодами в шахтинском ТЦ

Доцент кафедры гражданского и предпринимательского права Южно-Российского института управления РАНХиГС Владимир Тихонов разобрался в том, почему вызов полиции во время последней резонансной проверки QR-кодов в шахтинском торговом центре был не обязателен.
Владимир Тихонов провел анализ ситуации с точки зрения всех трех сторон конфликта в шахтинском ТЦ и разобрал, чьи действия были правомерными.
По словам юриста, охранник, работавший в торговом центре, действовал согласно должностным обязанностям, а именно контролировал соблюдение № 272 Постановления Правительства Ростовской области и не допускал в место массового скопления людей граждан, не готовых предоставить сертификат о вакцинации. Его действия в полной мере соответствуют требованиям действующего законодательства.
Однако действия граждан, прибывших в торговый центр, нельзя назвать правомерными. Владимир Тихонов сообщил, что хотя 27-я статья Конституции действительно дает право на свободу передвижения, 8-я статья поясняет, что свобода передвижения может быть ограничена, если существует опасность распространения инфекционных заболеваний, а также введены особые условия и режимы проживания населения. Так как Постановление № 272 является документом, введенным для регулирования эпидемиологической ситуации в обществе, запрет на посещение мест массового скопления людей без обязательных медицинских документов является правомерным, и граждане должны соблюдать установленные властями правила.
В последнюю очередь Владимир Тихонов рассмотрел действия сотрудников полиции и сообщил, что хотя местные СМИ и писали о составлении протокола на охранника — это было бы неправомерным действием со стороны представителей власти, так как сотрудник торгового центра действовал в соответствии со своими должностными обязанностями. В региональном оперштабе сообщили, что полицейские, выехавшие на вызов, на охранника протокол не составляли, поэтому все действия представителей власти можно признать правомерными.
Доцент кафедры гражданского и предпринимательского права РАНХиГС Владимир Тихонов считает, что трудность в работе Постановления Правительства Ростовской области заключается в его согласовании с действующим российским законодательством.
«Если учитывать и предполагать правомерность 272 Постановления, то на его основании ограничивается свобода передвижения. В частности — в торговый центр», — сообщил эксперт, однако согласно его оценке шахтинской ситуации конституционные права граждан нарушены не были.