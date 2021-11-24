Ростовский юрист прокомментировал инцидент с полицией и QR-кодами в шахтинском ТЦ

В последнюю очередь Владимир Тихонов рассмотрел действия сотрудников полиции и сообщил, что хотя местные СМИ и писали о составлении протокола на охранника — это было бы неправомерным действием со стороны представителей власти, так как сотрудник торгового центра действовал в соответствии со своими должностными обязанностями. В региональном оперштабе сообщили, что полицейские, выехавшие на вызов, на охранника протокол не составляли, поэтому все действия представителей власти можно признать правомерными.