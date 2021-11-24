Три важные новости среды в Ростовской области о новых коронавирусных реалиях

При этом и в аэропорту Платов проводится выборочное тестирование иностранцев. Всего было проверено здоровье 4,7 тысяч человек, у 80 из которых оказался коронавирус. Также в аэропорту усилили санитарно-карантинный контроль для рейсов из Таджикистана.