Три важные новости среды в Ростовской области о новых коронавирусных реалиях

Такие себе сувениры
В Ростовской области у 542 человек, которые вернулись из-за границы, был обнаружен коронавирус. Такую статистику Роспотребнадзор получил на основе данных, загруженных на портал Госуслуг. Известно, что такая проверка проводится на постоянной основе.
При этом и в аэропорту Платов проводится выборочное тестирование иностранцев. Всего было проверено здоровье 4,7 тысяч человек, у 80 из которых оказался коронавирус. Также в аэропорту усилили санитарно-карантинный контроль для рейсов из Таджикистана.
Праздники для вакцинированных
Глава регионального Роспотребнадзора Евгений Ковалев предложил сделать донской фестиваль «Воспетая степь» зоной COVID-free. Фестиваль проводят в сезон цветения тюльпанов.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев поддержал такое предложение, однако отметил, что проверять QR-коды в донской степи будет достаточно трудно из-за большого охвата территорий.
Предполагается, что группы проверки смогут охватить только ту территорию фестиваля, где будут проводится народные гуляния и концертная программа.
«Не знаю, в каком месте QR-коды брать у людей», — признал глава региона Василий Голубев, и отметил, что желающих наблюдать цветение тюльпанов придется искать по всей территории бескрайней степи.
Без QR-кода не выловить и рыбку из пруда
В Ростове-на-Дону федеральный законопроект о введении QR-кодов для поездок в транспорте рассмотрят 25 ноября. Предположительно, коды будут необходимы для путешествий на самолетах и в поездах. Депутатам Ростовской области предстоит предоставить отзыв на инициативу Госдумы.
При этом, предлагаемые нововведения должны будут оценить и в остальных регионах страны. При этом жители Ростовской области выступили против введения QR-кодов в общественном транспорте. Более того, у здания правительства региона, состоялась акция против введения кодов.