В России разработан и запущен электронный сертификат на приобретение ТСР

Среди участников мероприятия присутствовали специалисты федеральных и региональных банков России. Банк «Центр-инвест» выступает первым финансовым институтом, который начал обслуживать электронные сертификаты в качестве банка-эквайрера, и уже успешно работает в данной системе. Банк «Русский стандарт» стал первым, запустившим в качестве эквайрера возможность оплачивать посредством электронного сертификата приобретение ТСР в онлайн-формате. Первый клиент банка, совместно с которым он решил реализовать такую инновацию, стал маркетплейс Ozon. А первым из числа системно значимых банков, который внедрил опцию оплаты электронным сертификатом, выступил «Альфа-банк»: такой сервис заработает в банковской организации в течение месяца. В феврале 2022 года ожидается присоединение Сбербанка. Представители ВТБ также оповестили о скором подключении к государственной информационной системе электронных сертификатов (ГИС ЭС). Большая часть участников мероприятия также отметила, что в ближайшем будущем рассматривает внедрение такой возможности в свой функционал.