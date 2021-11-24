В России разработан и запущен электронный сертификат на приобретение ТСР

Замминистра труда и социальной защиты России Алексей Вовченко отчитался, что сейчас к системе уже подключились 116 продавцов. Как сообщает vostokmedia.com, в течение первой недели после подключения первого маркетплейса Ozon к системе суммарное число оформленных электронных сертификатов стало больше примерно втрое.
Для максимально удобного использования Фонд социального страхования создал специальный каталог ТСР, в который сейчас включено уже более тысячи позиций. Каталог прост в использовании, так как все наименования товара имеют визуализацию в 3D-формате, а в описании содержатся подробные характеристики каждого изделия. В этом же каталоге пользователь может рассчитать стоимость ТСР в его регионе проживания.
Временно исполняющий обязанности председателя ФСС РФ Алексей Поликашин отметил, что действует также мобильная версия электронного каталога и «Социального навигатора», где тоже можно ознакомиться со всей необходимой информацией. В будущем планируется создать единую точку входа на «Госуслугах».
Среди участников мероприятия присутствовали специалисты федеральных и региональных банков России. Банк «Центр-инвест» выступает первым финансовым институтом, который начал обслуживать электронные сертификаты в качестве банка-эквайрера, и уже успешно работает в данной системе. Банк «Русский стандарт» стал первым, запустившим в качестве эквайрера возможность оплачивать посредством электронного сертификата приобретение ТСР в онлайн-формате. Первый клиент банка, совместно с которым он решил реализовать такую инновацию, стал маркетплейс Ozon. А первым из числа системно значимых банков, который внедрил опцию оплаты электронным сертификатом, выступил «Альфа-банк»: такой сервис заработает в банковской организации в течение месяца. В феврале 2022 года ожидается присоединение Сбербанка. Представители ВТБ также оповестили о скором подключении к государственной информационной системе электронных сертификатов (ГИС ЭС). Большая часть участников мероприятия также отметила, что в ближайшем будущем рассматривает внедрение такой возможности в свой функционал.
Электронный сертификат, позволяющий приобрести техническое средство реабилитации лицам с инвалидностью, доступен в России с 27 сентября. Это дополнительный механизм к уже существующим. При необходимости граждане могут получить необходимое им устройство через ФСС, также государство может компенсировать потраченные при самостоятельной покупке изделия средства.
К такой мере государственной поддержки ежегодно обращаются около 1,5 миллиона граждан с инвалидностью.
Применить данный сертификат возможно в офлайн-магазинах или мастерских, которые поддерживают эквайринг, а также на интернет-площадках или в каталоге ТСР, где указан перечень продавцов.