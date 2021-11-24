В Ростове полицейские запугали пенсионерку за маску на подбородке почти до инсульта

«У меня мама инвалид второй группы. У нее сахарный диабет, она перенесла инсульт, а папа уже два инсульта. Эти люди уже на протяжении двух лет не проходят плановую госпитализацию. Их не кладут, потому что сейчас у нас в городе просто никого не лечат ни от чего, кроме коронавируса. У нас нет плановой госпитализации. Зато власти требуют, чтобы люди непременно сделали прививку, получили QR-коды», — сообщила дочь Натальи Зиньковой Мария, добавив, что представители власти делают все, чтобы пожилые люди, даже привитые и носящие маски в общественных местах, скончались как можно скорее.