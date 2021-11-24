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В Ростове полицейские запугали пенсионерку за маску на подбородке почти до инсульта

24 ноября 2021, 07:31
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростове двое полицейских едва не стали причиной инсульта у пожилой женщины, не надевшей маску на нос на улице, об этом рассказал портал 161.ru.

По словам дочери женщины, обратившейся в издание, пенсионерку остановили двое полицейских, настаивавших на том, чтобы 70-летняя ростовчанка надела маску. Они оказывали давление и угрожали штрафами пожилой женщине, не объяснив ей причины, почему она обязана соблюдать масочный режим на безлюдной улице и закрыть маской все лицо. Сотрудники полиции также не предъявили женщине документы и проигнорировали все вопросы пенсионерки.

После их нападок у впечатлительной и напуганной Натальи Зиньковой случился гипертонический криз, и дочь была вынуждена сама оказать матери медицинскую помощь, так как скорая помощь отказалась приехать и помочь пожилой женщине.

Фото: pexels.com

«У меня мама инвалид второй группы. У нее сахарный диабет, она перенесла инсульт, а папа уже два инсульта. Эти люди уже на протяжении двух лет не проходят плановую госпитализацию. Их не кладут, потому что сейчас у нас в городе просто никого не лечат ни от чего, кроме коронавируса. У нас нет плановой госпитализации. Зато власти требуют, чтобы люди непременно сделали прививку, получили QR-коды», — сообщила дочь Натальи Зиньковой Мария, добавив, что представители власти делают все, чтобы пожилые люди, даже привитые и носящие маски в общественных местах, скончались как можно скорее.

Женщина пожаловалась, что не может даже обратиться в прокуратуру, так как не знает ни фамилий сотрудников полиции, ни того, как они выглядят. Она призывает сотрудников полиции быть более чуткими по отношению к пожилым и немощным людям, и не набрасываться с обвинениями и угрозами на тех, кто добровольно вакцинировался и соблюдает коронавирусные ограничения в местах массового скопления людей.

В региональном ГУ МВД России прокомментировали инцидент, сообщив, что сотрудники полиции в настоящее время проверяют информацию, размещенную в сети Интернет. Также проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее в заведения розничной торговли обнаружили более 20 безмасочников.

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