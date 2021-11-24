VK Звонки первыми в мире сняли ограничение на число участников видеозвонка

«Мы видим высокий интерес наших пользователей к видеозвонкам: ежемесячная аудитория платформы групповых видеозвонков сейчас 20 миллионов. Чтобы многократно расширить сферу применения звонков, мы избавились от всех ограничений — в том числе по количеству участников видеоконференции, теперь в одном звонке могут полноценно общаться бесконечное число человек. Для этого мы полностью перестроили архитектуру платформы и научились масштабировать звонок на любое количество серверов, а также реализовали решения для серверного транскодирования видео и собственные технологии шумоподавления и обработки аудио. Эти и другие глубинные оптимизации позволили сэкономить для наших пользователей до 60% интернет-трафика, сократить нагрузку на устройства и уменьшить потребление батареи на 20%, а также повысить качество связи.