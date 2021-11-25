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Бизнесмену Вадиму Ванееву не удается скинуть с себя многомиллиардные долги «Евродона»

25 ноября 2021, 09:33
Фото: facebook.com/vadimvaneev
Предприниматель Вадим Ванеев не смог оспорить привлечение к субсидиарной ответственности по задолженности обанкротившейся компании «Евродон», говорится в документах арбитражного суда.

Напомним, что в начале 2020 года конкурсный управляющий потребовал взыскать с Ванеева часть долгов «Евродона». Здесь говорится о займе на 74 миллиона рублей, поручителем по которому выступал Ванеев.

Ранее бизнесмена уже привлекли к субсидиарной ответственности на сумму 40 миллиардов рублей из-за долгов предприятия «Урсдон». По некоторым данным общая задолженность Ванеева перед кредиторами достигла 100 миллиардов рублей.

Напомним, что он был признан банкротом в 2021 году, после чего запустили процедуру реализации имущества.

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