Бизнесмену Вадиму Ванееву не удается скинуть с себя многомиллиардные долги «Евродона»

Напомним, что в начале 2020 года конкурсный управляющий потребовал взыскать с Ванеева часть долгов «Евродона». Здесь говорится о займе на 74 миллиона рублей, поручителем по которому выступал Ванеев.
Ранее бизнесмена уже привлекли к субсидиарной ответственности на сумму 40 миллиардов рублей из-за долгов предприятия «Урсдон». По некоторым данным общая задолженность Ванеева перед кредиторами достигла 100 миллиардов рублей.
Напомним, что он был признан банкротом в 2021 году, после чего запустили процедуру реализации имущества.