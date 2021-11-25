Депутат единоросс Сурмалян отсудил у администрации Ростова-на-Дону 3 тысячи рублей

Причиной для спора стал ЖК «Восточная ривьера», который находится на улице Штахановского, 24/2. Застройщик хотел внести изменения в разрешение на строительство, но получил отказ, что и послужило поводом для обращения в суд.
Суд обязал департамент внести изменения в документ, выданный в 2017 году. В качестве компенсации с ответчика взыскали госпошлину на сумму 3 тысячи рублей.
Согласно открытым данным, «Галактика» принадлежит депутату от партии «Единая Россия» Арутюну Сурмаляну.
До этого стало известно, что более 930 тысяч рублей хочет взыскать больница с футбольного клуба «Ростов».