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Депутат единоросс Сурмалян отсудил у администрации Ростова-на-Дону 3 тысячи рублей

25 ноября 2021, 08:26
Фото: rostov.er.ru
Арутюн Сурмалян
Специализированный застройщик «Галактика» выиграл суд у департамента архитектуры и градостроительства Ростова-на-Дону, говорится в документах арбитражного суда.

Причиной для спора стал ЖК «Восточная ривьера», который находится на улице Штахановского, 24/2. Застройщик хотел внести изменения в разрешение на строительство, но получил отказ, что и послужило поводом для обращения в суд.

Суд обязал департамент внести изменения в документ, выданный в 2017 году. В качестве компенсации с ответчика взыскали госпошлину на сумму 3 тысячи рублей.

Согласно открытым данным, «Галактика» принадлежит депутату от партии «Единая Россия» Арутюну Сурмаляну.

До этого стало известно, что более 930 тысяч рублей хочет взыскать больница с футбольного клуба «Ростов».

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