Депутаты Заксобрания Ростовской области приняли проект областного бюджета

Обсуждение областного закона «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» стало одной из главных тем заседания. Согласно представленному законопроекту, доходы областного бюджета на 2022 год предлагаются к первому чтению в общей сумме свыше 230 млрд рублей, из которых 167 млрд рублей — собственные налоговые и неналоговые доходы. По доходам это на 11 млрд рублей больше по сравнению с тем, что предусмотрено действующим бюджетом на текущий год.