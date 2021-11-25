Депутаты Заксобрания Ростовской области приняли проект областного бюджета

Обсуждение областного закона «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» стало одной из главных тем заседания. Согласно представленному законопроекту, доходы областного бюджета на 2022 год предлагаются к первому чтению в общей сумме свыше 230 млрд рублей, из которых 167 млрд рублей — собственные налоговые и неналоговые доходы. По доходам это на 11 млрд рублей больше по сравнению с тем, что предусмотрено действующим бюджетом на текущий год.
«Основной вопрос повестки дня посвящён ключевому финансовому документу Ростовской области — проекту областного бюджета на очередную трёхлетку. Работа над бюджетом — многоступенчатый процесс, в основе которого находятся приоритеты государственной и региональной политики, послание Президента федеральному собранию, реализация национальных целей развития. В первую очередь нам важны программы социального развития области: в структуре бюджетных расходов более 76% имеют социальную направленность», — рассказал Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко.
Как и в предыдущие периоды, проект бюджета основывается на прогнозах социально-экономического развития региона, а его главная цель — максимально возможная поддержка граждан, а также улучшение самочувствия и качества жизни на Дону. Социально-ориентированное направление бюджета подтверждается и названными цифрами: в структуре расходов 76,5% приходится на социальные расходы, 15,3% — на инфраструктурные, 8,2% — на экономические. А самые бюджетоёмкие расходы на 2022 год придутся на социальную политику (75 млрд рублей), образование (53 млрд рублей) и здравоохранение (53 млрд рублей).
«Наибольший объём средств предусмотрен по нацпроектам «Здравоохранение», «Образование», «Жильё и городская среда, «Безопасные и качественные дороги». Также созданы условия для повышения доходов граждан, предусмотрены меры по повышению индексация выплат, пособий, стипендий, дополнительной поддержки нуждающимся семьям, ветеранам, инвалидам», — отметила заместитель Губернатора Ростовской области — министр финансов Лилия Федотова.
Также она уточнила, что предусмотрена и поддержка муниципалитетов: в 2022 году в местные бюджеты планируется направить 127 млрд рублей, то есть более половины областного бюджета.
Конечно, все эти суммы в принятом законопроекте не окончательные. Ко второму чтению Минфину Ростовской области предстоит большая работа по включению бюджетных трансферов в соответствии с проектом Федерального закона о бюджете. В окончательной редакции проекта областного бюджета будут также максимально учтены предложения депутатов Законодательного Собрания, сделанные по наказам избирателей.