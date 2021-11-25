"Единая Россия": расходы на социальные статьи бюджета выросли на 107 млрд рублей

Бюджет будет профицитным: ожидается ежегодный рост доходов, показатель превысит 25 трлн рублей с 2022 года. Самым важным приоритетом по части расходов выступит реализация обязательств в соцсфере, пишет nashgorod.ru.
Члены ЕР единогласным решением отдали свои голоса за то, чтобы документ был принят. В КПРФ и «Справедливой России» выступили против. Как полагает глава комитета Госдумы по бюджету Андрей Макаров («Единая Россия»), таким образом они поддержали сохранение кризиса в стране.
«Не нужно видеть в программе «Единой России» состязание цифр - она представляет собой число граждан, которым необходима поддержка, которую они и получают. Народную программу подготавливали в целях решения проблем населения, и сегодня это может наблюдать каждый избиратель», - подчеркнул Макаров.
В первую очередь бюджетные средства направят на пособия семьям с детьми и социальные контракты, обеспечение учащихся средних школ горячим питанием. По поручению главы государства индексированию подвергнется размер маткапитала.
Уже на будущий год сумма выплаты достигнет 503 тысяч для тех, кто обладает правом на получение такого вида поддержки от государства, и если оно возникло до 1 января текущего года. И 665 тысяч – для тех, у кого второй и последующий дети появились позже.
Также ожидается индексация стипендий, заработных плат военных и сотрудников правоохранительных органов. Еще это затронет все социальные выплаты. Эти нововведения коснутся более чем 16,5 млн россиян, входящих в категорию малоимущих.
Кроме всего, увеличат размер трат на систему образования: на 2022 год они будут составлять 1,2 трлн рублей, к 2024 году – уже 1,34 трлн.
Значительно повысится и финансирование на развитие отрасли здравоохранения. В частности, предусмотрели обновление первичного звена и реализацию программы медицинской реабилитации. Деньги заложили и для поставок скорых в российские регионы и полтысячи мобильных медицинских комплексов в небольшие города и села.
На проекты, цель которых - комплексное развитие сельской территории, тоже
направят финансирование. В том числе это касается сельхозотрасли и рынков сельхозпродукции, организации современной социальный инфраструктуры и развития спорта, ремонта зданий домов культуры и музеев.
Кроме всего, в бюджет заложены деньги на улучшение условий проживания людей. Для реализации программы ликвидации ветхого жилья, которому данный статус присвоили на 1 января этого года. Это позволит расселить больше 11 млн квадратных метров. Без поддержки не оставили и сферу ИЖС.
По предложению "Единой России" на развитие социальных направлений финансирование выросло еще на 107 млрд рублей. В том числе на обеспечение жильем лиц с инвалидностью по инициативе партии выделят дополнительно 7 млрд рублей, 3 млрд рублей — на содействие занятости молодых людей.
Как уточняется на интернет-сайте ER.ru, поправками «Единой России» предусматривается предоставление дополнительных денег на проведение ремонта дорог. Еще благодаря им будет увеличена господдержка некоммерческих организаций, осуществлен ремонт в минимум 100 тысяч кв. метров вузовских общежитий и повышено субсидирование льготных авиаперелетов для граждан - жителей дальневосточного региона.
“В Ростовской области обсуждаются параметры регионального бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. Он сохраняет социальную направленность. Задача – повысить комфортность жизни людей, обновить инженерную инфраструктуру ЖКХ, благоустроить территории. Для этого профильный комитет донского парламента предложил сохранить и наращивать финансирование по данным направлениям.
«В следующем году увеличивается расходная часть бюджета по целому ряду направлений, определяющих качество жизни жителей Дона», - пояснил заместитель председателя комитета Законодательного Собрания по строительству Михаил Сапрыкин.
Так, 27 млрд рублей предусмотрено на сферу ЖКХ - средства планируется направить на обновление инженерной инфраструктуры. Около 1,5 млрд рублей выделяется на развитие общественных пространств в территориях. Около 11 млрд рублей будет израсходовано на содержание и ремонт, 8 млрд – на строительство новых автодорог. Существенная часть бюджетных расходов предусмотрена на улучшение жилищных условий граждан – около 14 млрд рублей. Около 3 тысяч семей предполагается переселить из ветхого аварийного жилья».