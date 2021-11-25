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Эксперты прокомментировали рост цен на горнолыжных курортах в Сочи

25 ноября 2021, 15:53
Фото: pixbay.com
Отдых в Сочи на новогодних каникулах стал дороже. Гостиницы в Красной Поляне уже подняли цены за услуги. Эксперты рассказали, какие факторы повлияли на изменение цен.

Александр Мкртчян из сети агентств “Розовый слон” отметил, что возрастание цен связано с тем, что у российских горнолыжных курортов нет альтернативы из-за пандемии. Туристы вынуждены ехать туда, куда их пустят, и отели стали поднимать цены. Об этом сообщает infox.ru со ссылкой на “Известия”.

Если сравнивать с 2019 годом, показатель роста цен составил до 50%. Майя Ломидзе из АТОР подчеркнула, что рост цен спровоцировала инфляция, а также затраты на соблюдение безопасности в период пандемии, повышенный спрос. Она сообщила, что многие горнолыжники оформляли новогодние туры в начале осени.

Ломидзе сообщила, что завышенный ценник Красной Поляны связан с отсутствием конкуренции внутри страны. В случае открытия курорта такого же уровня ситуация может измениться.

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