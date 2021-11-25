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Изморозь и похолодание до -14 градусов ожидаются Ростовской области ночью 26 ноября

25 ноября 2021, 07:17
Фото: kaboompics / freepik.com
Местами в Ростовской области ночью в пятницу, 26 ноября, ожидается очень холодная погода с температурой до -14 градусов, предупредили синоптики.

Днем в области температура будет варьироваться от -1 до +4 градусов. Ночью в некоторых районах, расположенных на севере региона, она может опуститься до -14 градусов.

Эти сутки будет облачно с прояснениями, местами может пройти дождь. В утреннее время прогнозируются изморозь и туман.

Водителей попросили быть внимательными за рулем из-за скользкой дороги.

Ранее жителей в Ростове-на-Дону предупредили о начале сезона дождей с 27 ноября 2021 года. С этого момент в городе начнется потепление и температура может подняться выше 10 градусов.

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