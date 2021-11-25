Изморозь и похолодание до -14 градусов ожидаются Ростовской области ночью 26 ноября

Днем в области температура будет варьироваться от -1 до +4 градусов. Ночью в некоторых районах, расположенных на севере региона, она может опуститься до -14 градусов.
Эти сутки будет облачно с прояснениями, местами может пройти дождь. В утреннее время прогнозируются изморозь и туман.
Водителей попросили быть внимательными за рулем из-за скользкой дороги.
Ранее жителей в Ростове-на-Дону предупредили о начале сезона дождей с 27 ноября 2021 года. С этого момент в городе начнется потепление и температура может подняться выше 10 градусов.