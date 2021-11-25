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Кобяков и финский посол в РФ Хелантерь обсудили российско-финские отношения

25 ноября 2021, 11:49
Фото: roscongress.org
В Москве советник президента России Антон Кобяков встретился с послом Финляндии в РФ Антти Хелантеря. Встречу посвятили развитию двустороннего взаимовыгодного сотрудничества между государствами, а также участию представителей власти и бизнеса Финляндии в ключевых деловых мероприятиях.

Антон Кобяков в начале встречи выразил благодарность посольству Финляндии и финским партнерам за проявленные инициативы и активное участие в ПМЭФ-2021, организатором которого выступил фонд Росконгресс. Вилле Скиннари, министр внешней торговли и международного развития Финляндии, в рамках деловой программы форума стал участником бизнес-диалога «Россия — Финляндия». Диалог посвятили сотрудничеству в сфере устойчивого развития и экологии, пишет vostokmedia.com.

В рамках встречи на форуме сопредседателей Межправительственной российско-финляндской комиссии по экономическому сотрудничеству Дениса Мантурова и Вилле Скиннари стороны особенно заинтересовались вопросом зеленой энергетики.

По словам Антона Кобякова сейчас Россия и Финляндия активно взаимодействуют по целому ряду стратегических направлений, в частности в области перехода к циркулярной экономике, устойчивого судостроения, лесной промышленности и обращения с отходами.

«Нам необходимо способствовать деловой активности, развивать взаимодействие бизнеса, реализовывать новые инвестиционные проекты, укреплять межрегиональное сотрудничество, поддерживать и укреплять культурные связи между нашими народами», — заявил Кобяков.

Между Россией и Финляндией развивается активный диалог по насущным вопросам двустороннего сотрудничества, в том числе в регионе Балтийского моря.

Как отметил Антти Хелантеря, отношения между государствами развиваются по разным направлениям. Несмотря на трудный период в экономике, видны положительные тенденции и в двусторонней торговле. С января по июнь текущего года, отметил он, экспорт товаров из Финляндии в Россию вырос на 25,7%, а импорт из России — на 17,8%.

Одно из важных направлений сотрудничества РФ и Финляндии — взаимодействие в Арктическом регионе. Страны успешно сотрудничают в научно-технологической отрасли по широкому кругу вопросов.

На встрече поговорили о проведении первого мероприятия проекта THINK ARCTIC — онлайн-конференции «Российско-финское сотрудничество в сфере устойчивого развития Арктического региона». Она пройдет 29 ноября текущего года.

#Новости#Общество
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