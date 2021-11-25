Кобяков и финский посол в РФ Хелантерь обсудили российско-финские отношения

Как отметил Антти Хелантеря, отношения между государствами развиваются по разным направлениям. Несмотря на трудный период в экономике, видны положительные тенденции и в двусторонней торговле. С января по июнь текущего года, отметил он, экспорт товаров из Финляндии в Россию вырос на 25,7%, а импорт из России — на 17,8%.