Матчи нового сезона Ночной хоккейной лиги можно будет увидеть в прямом эфире

Ночная хоккейная лига появилась в 2011 году. Ее задачей стали развитие и популяризация любительского хоккея наряду с пропагандой здорового образа жизни, сообщают newizv.ru. В настоящее время организация объединяет порядка тысячи команд из семидесяти регионов страны и двадцать тысяч хоккеистов-любителей.
Как рассказал гендиректор Фонда «Ночная хоккейная лига», дважды олимпийский чемпион Алексей Касатонов, сотрудничество с «Триколором» даст возможность транслировать встречи в прямом эфире, причем не только с Фестиваля хоккея в Сочи, но и с региональных чемпионатов. А игроки, в свою очередь, смогут смотреть матчи со своим участием по телевизору. Касатонов также подчеркнул, что совместная работа с мультиплатформенным оператором положительным образом скажется на имидже Ночной лиги.
Отмечается, что уже в ближайшие выходные — 27 и 28 ноября — на «Триколоре» можно будет увидеть матчи, проходящие в Свердловской, Челябинской, Липецкой, Новосибирской, Кемеровской и Тверской областях, в Республике Крым и Сочи. По словам директора по спортивному вещанию оператора Марии Гришко, турниры Ночной хоккейной лиги пользуются популярностью у зрителей. Она сообщила, что спортивные игры в онлайн-плеере «Триколора» демонстрируются на безвозмездной основе, поскольку такие показы хорошо сказываются на развитии любительского спорта в России.
Трансляции регионального этапа XI турнира Ночной хоккейной лиги в режиме реального времени можно будет увидеть в онлайн-плеерах «Наш спорт» в приложении «Триколор Кино и ТВ» для мобильных устройств и Smart TV, а также в онлайн-сервисе kino.tricolor.tv и на гибридных приемниках и TV Box. Кроме того, на телеканале «Хоккейный» и других ресурсах «Триколора» будут доступны другие проекты Ночной лиги — документальные фильмы, программы и др.
Напомним, ранее «Триколор» и Ночная хоккейная лига подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого оператор получает телевизионные права на матчи финального этапа турнира прошлого сезона — Фестиваля хоккея, состоявшегося со 2 по 18 мая в Сочи, а также на игры регионального этапа сезона 2021/2022 Ночной лиги, которые пройдут в 21 регионе страны.