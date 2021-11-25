Матчи нового сезона Ночной хоккейной лиги можно будет увидеть в прямом эфире

Трансляции регионального этапа XI турнира Ночной хоккейной лиги в режиме реального времени можно будет увидеть в онлайн-плеерах «Наш спорт» в приложении «Триколор Кино и ТВ» для мобильных устройств и Smart TV, а также в онлайн-сервисе kino.tricolor.tv и на гибридных приемниках и TV Box. Кроме того, на телеканале «Хоккейный» и других ресурсах «Триколора» будут доступны другие проекты Ночной лиги — документальные фильмы, программы и др.