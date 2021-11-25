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Минеева оценила идею о снятии ограничений с бизнеса

25 ноября 2021, 17:09
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Глава «Опоры России» Александр Калинин назвал самой лучшей поддержкой для работающих по QR-кодам бизнесменов снятие в регионах ограничений по времени работы и показателям заполняемости залов. Эта идея нашла поддержку у бизнес-омбудсмена Москвы Татьяны Минеевой.

«Безусловно, для бизнеса, соблюдающего все требования, требуется снять ограничения по условиям работы. Это предоставит возможность частичной компенсации вынужденных потерь. Во время ограничений входа по QR-кодам обороты ресторанов не превысили 20-30% от обычных. Еще потребуется принятие точечных мер, которые помогут бизнесу не только остаться на плаву, но и помочь росту компаний», — отметила она.

Аналогичное мнение высказали и другие эксперты, сообщает ТАСС.

«Если все сотрудники вакцинированы, допустим, в кинотеатре — в контактные зоны если допуск исключительно по QR-кодам, то почему тогда должна быть заполняемость только наполовину? То же самое относится и к фитнес-центрам. То есть если мы вводим такие ограничения, то зачем нужны другие? <…> Это хотя бы позволит предпринимателям компенсировать сокращение выручки, работая в нормальном режиме по времени, по уровню заполняемости», — сказал Калинин.

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов полагает, что для соблюдающих все требования компаний необходимо предоставлять льготные кредиты под 3% годовых невозвратными при сохранении занятости, как это предусматривала предыдущая программа ФОТ 2.0 (в ее рамках кредиты и проценты списаны за счет бюджета при условии, что к 1 апреля этого года заемщики сохранили 90% персонала).Власти могли бы компенсировать траты, которые несут компании, чтобы наладить систему QR-кодов, уверена вице-президент Торгово-промышленной палаты России Елена Дыбова.

«Мы оценивали в пятницу, очень тесно общались с регионами: примерная стоимость (объем трат на проверку бизнесом QR-кодов, — прим ТАСС) уже в настоящее время, с программным обеспечением — около 50-60 тыс. рублей. То есть это значительные расходы на то, чтобы поставить человека, который будет осуществлять проверку всех этих QR-кодов. Первое, самое простое и понятное — это, например, субсидия государства», — отметила она. В сумму, кроме заработной платы работника и покупки программ, закладывается также приобретение оборудования, добавила Дыбова.

Глава Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ) Ольга Киселева также отметила важность целевых выплат для бизнеса.

В соответствии с результатами опроса АОФИ, организованного среди 250 участников отрасли, 60,4% респондентов не удалось прийти к договоренности с арендодателем о послаблениях. Удачно диалоги завершились у 39,6% предпринимателей, уточнили в пресс-службе ассоциации.

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