Минеева оценила идею о снятии ограничений с бизнеса

«Если все сотрудники вакцинированы, допустим, в кинотеатре — в контактные зоны если допуск исключительно по QR-кодам, то почему тогда должна быть заполняемость только наполовину? То же самое относится и к фитнес-центрам. То есть если мы вводим такие ограничения, то зачем нужны другие? <…> Это хотя бы позволит предпринимателям компенсировать сокращение выручки, работая в нормальном режиме по времени, по уровню заполняемости», — сказал Калинин.