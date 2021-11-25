ПГК помогла ускорить выгрузку на металлургическом заводе в Нижегородской области

ВМЗ — это крупнейший российский производитель стальных сварных труб и железнодорожных колес. Завод наращивает выпуск продукции и заказывает больше слябов — стальных заготовок, из которых делают плоский прокат. Однако, как выяснилось в этот раз, для их хранения уже не хватает складских площадей. Как рассказал директор Нижегородского филиала ПГК Тарас Залужный, из-за этого груженые вагоны приходилось отставлять от движения на несколько часов, пишет newsnn.ru.