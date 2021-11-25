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ПГК помогла ускорить выгрузку на металлургическом заводе в Нижегородской области

25 ноября 2021, 09:59
Фото: pgkweb.ru
Первая грузовая компания (ПГК) помогла сократить время выгрузки слябов на Выксунском металлургическом заводе (ВМЗ) в Нижегородской области. Экономия составила 14 часов.

ВМЗ — это крупнейший российский производитель стальных сварных труб и железнодорожных колес. Завод наращивает выпуск продукции и заказывает больше слябов — стальных заготовок, из которых делают плоский прокат. Однако, как выяснилось в этот раз, для их хранения уже не хватает складских площадей. Как рассказал директор Нижегородского филиала ПГК Тарас Залужный, из-за этого груженые вагоны приходилось отставлять от движения на несколько часов, пишет newsnn.ru.

По его словам, компания вышла на связь с представителями ВМЗ, уточнила детали их проблемы и предложила свою помощь с увеличением складских мощностей и изменением логистики. После заключения договора ПГК начала выполнять свои обязательства при участии специалистов Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) и РЖД.

В результате совместной работы была организована современная складская площадка для хранения 50 тысяч тонн слябов. Кроме того, продукция НЛМК теперь отправляется на ВМЗ маршрутами без остановок в пути со станции Новолипецк до Навашино. Погрузка и выгрузка заготовок проходит ритмично, оборот полувагонов ускорился.

Напомним, что ПГК является крупнейшим частным оператором железнодорожных перевозок в России с филиалами в Казахстане и Финляндии. Парк грузовой компании насчитывает более 100 тысяч грузовых вагонов, включая полувагоны, крытые вагоны, цементовозы, а также платформы.

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