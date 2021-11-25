Платные туалеты за три миллиона рублей установили на улицах Ростова-на-Дону в ноябре

Кабинки оснащены терминалами оплаты, системами обогрева и вентиляции. При этом модульные туалеты должны были установить в донской столице еще в сентябре, в том числе на набережной и Большой Садовой, но поставку сорвали. Поставщик не смог вовремя получить зарубежные комплектующие.