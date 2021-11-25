Платные туалеты за три миллиона рублей установили на улицах Ростова-на-Дону в ноябре

Напомним, что всего город приобрел 10 туалетов по 2,9 миллиона рублей каждый. Поставщиком оказался бизнесмен из Санкт-Петербурга.
Кабинки оснащены терминалами оплаты, системами обогрева и вентиляции. При этом модульные туалеты должны были установить в донской столице еще в сентябре, в том числе на набережной и Большой Садовой, но поставку сорвали. Поставщик не смог вовремя получить зарубежные комплектующие.
Установить туалеты должны были еще в сентябре. Кабинки должны были появится на набережной, Большой Садовой, 113Б, Пушкинской и проспекте Ворошиловском. Но пока ростовчане увидели на улице два первых туалета. Они появились на Пушкинской и Максима Горького.