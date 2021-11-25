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Ростовчане назвали неэффективным введение QR-кодов в общественных местах и транспорте

25 ноября 2021, 14:20
Фото: rostov-gorod.ru
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В Ростовской области депутаты поддержали законопроект о введении QR-кодов в общественных местах и транспорте, что многим местным жителям не понравилось, сообщили они в соцсети «ВКонтакте».

Речь идет о федеральном законопроекте, который направили на обсуждение в регионы. В Ростовской области 42 представителя партии «Единой России» поддержали его и таким образом набрали большинство голосов.

Теперь положительное заключение направят в Госдуму. В соцсетях начались споры по этому поводу и многие не поддержали инициативу.

Некоторые посчитали, что это не будет эффективным, так как присутствует человеческий фактор.

«В реальной жизни проверка этих кодов будет формальной, максимум будут проверять при угрозе внешней проверки. А учитывая улучшение ситуации, не факт, что эта мера вообще заработает», — прозвучало в соцсетях.

Также жители региона высказались о том, что не сомневались в подобном сценарии.

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