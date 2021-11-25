rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Ростовские новости о платных туалетах и дорожных работах, на которые хватило денег

25 ноября 2021, 15:13
Фото: benzoix / freepik.com
В Ростове в выходные ожидается радиационный туман, а также наконец-то установили туалеты и нашли средства на асфальтирование грунтовых дорог. Картина дня в RostovGazeta.

Радиационный туман

В Ростове в субботу, 27 ноября, на город опустится радиационный густой туман, который возникает над поверхностью почвы в зимний сезона из-за охлаждения нижних слоев атмосферы.

Управление по делам ГО и ЧС предупреждает местных жителей, что туман возникнет ночью и рассеется только в дневное время. В связи с этим водителей просят проявить осторожность на дорогах, ведь образование тумана приведет к снижению видимости на дорогах, что в свою очередь может привести к авариям.

Фото: pexels.com

Автолюбителей просят соблюдать скоростной режим и придерживаться безопасной дистанции, а пешеходам напоминают о необходимости использовать светоотражающие элементы, чтобы быть заметными на дороге.

В случае, если горожанам потребуется помощь — они могут позвонить по телефону 112.

Долгожданные туалеты

В Ростове на Пушкинской и Максима Горького появились платные туалеты, которые обещали установить еще в сентябре текущего года.

Всего власти города закупили 10 модульных туалетов, их общая стоимость составила 29 миллионов рублей. Поставщик из Петербурга уже сорвал сроки поставки модульных уборных, в которых подключены системы оплаты, обогрева и вентиляции помещений. Причиной задержки в поставке объектов закупки стал недостаток зарубежных комплектующих.

Платные туалеты за три миллиона рублей установили на улицах Ростова-на-Дону в ноябре
Узнать подробнее

Однако сейчас в городе установили уже две из 10 платных уборных.

По одежке протягивай ножки

В Ростове до конца 2021 года планируют положить асфальтовое покрытие на 14 грунтовых дорог, расположенных на территории города.

Глава департамента автодорог Денис Водопьянов на коллегии администрации Ростова в четверг, 25 ноября, заявил, что в прошлом году власти составили перечень из 795 грунтовых дорог, требующих укладки асфальтового покрытия.

В этом году планируют отремонтировать 14 объектов, на четырех из которых уже завершили работы по установке бордюров и оборудованию тротуаров. Еще две дороги ожидают ремонта по решению судов.

Фото: rostov-gorod.ru

Глава мэрии Ростова Алексей Логвиненко рассказал, что в прошлом году отремонтировали вдвое меньше объектов — шесть дорог. В следующем году планируют заасфальтировать еще 28 дорог, и сити-менеджер уверен, что темпы реконструкции необходимо ускорить, однако средств на это, по его словам, в бюджете города не хватает.

Исходя из отчета, с 2020 года по настоящий момент в Ростове провели ремонт 10 грунтовых дорог, что составляет 1,25% от запланированного объема работ.

Материалы по теме
В Ростове арестовали бывшего директора рынка «Атлант» Карпенко до 23 января 2022 годаДепутаты в Ростовской области поддержали федеральный законопроект о QR-кодахВ Ростове на открытие городской елки выделили около 2,16 млн рублей в 2021 году
#Новости#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Сегодня, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Сегодня, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Сегодня, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Сегодня, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00