Ростовские новости о платных туалетах и дорожных работах, на которые хватило денег

Управление по делам ГО и ЧС предупреждает местных жителей, что туман возникнет ночью и рассеется только в дневное время. В связи с этим водителей просят проявить осторожность на дорогах, ведь образование тумана приведет к снижению видимости на дорогах, что в свою очередь может привести к авариям.