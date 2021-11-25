Ростовские новости о платных туалетах и дорожных работах, на которые хватило денег

Радиационный туман
В Ростове в субботу, 27 ноября, на город опустится радиационный густой туман, который возникает над поверхностью почвы в зимний сезона из-за охлаждения нижних слоев атмосферы.
Управление по делам ГО и ЧС предупреждает местных жителей, что туман возникнет ночью и рассеется только в дневное время. В связи с этим водителей просят проявить осторожность на дорогах, ведь образование тумана приведет к снижению видимости на дорогах, что в свою очередь может привести к авариям.
Автолюбителей просят соблюдать скоростной режим и придерживаться безопасной дистанции, а пешеходам напоминают о необходимости использовать светоотражающие элементы, чтобы быть заметными на дороге.
В случае, если горожанам потребуется помощь — они могут позвонить по телефону 112.
Долгожданные туалеты
В Ростове на Пушкинской и Максима Горького появились платные туалеты, которые обещали установить еще в сентябре текущего года.
Всего власти города закупили 10 модульных туалетов, их общая стоимость составила 29 миллионов рублей. Поставщик из Петербурга уже сорвал сроки поставки модульных уборных, в которых подключены системы оплаты, обогрева и вентиляции помещений. Причиной задержки в поставке объектов закупки стал недостаток зарубежных комплектующих.
Однако сейчас в городе установили уже две из 10 платных уборных.
По одежке протягивай ножки
В Ростове до конца 2021 года планируют положить асфальтовое покрытие на 14 грунтовых дорог, расположенных на территории города.
Глава департамента автодорог Денис Водопьянов на коллегии администрации Ростова в четверг, 25 ноября, заявил, что в прошлом году власти составили перечень из 795 грунтовых дорог, требующих укладки асфальтового покрытия.
В этом году планируют отремонтировать 14 объектов, на четырех из которых уже завершили работы по установке бордюров и оборудованию тротуаров. Еще две дороги ожидают ремонта по решению судов.
Глава мэрии Ростова Алексей Логвиненко рассказал, что в прошлом году отремонтировали вдвое меньше объектов — шесть дорог. В следующем году планируют заасфальтировать еще 28 дорог, и сити-менеджер уверен, что темпы реконструкции необходимо ускорить, однако средств на это, по его словам, в бюджете города не хватает.
Исходя из отчета, с 2020 года по настоящий момент в Ростове провели ремонт 10 грунтовых дорог, что составляет 1,25% от запланированного объема работ.