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Самедов ожидает серьезный настрой от обеих команд в матче «Спартак» — «Наполи»

25 ноября 2021, 18:24
Фото: pixabay.com
Игра пройдет 24 ноября в рамках группового этапа Лиги Европы.

Экс-футболист «Спартака» Александр Самедов считает, что его бывшая команда как и «Наполи» серьезно отнесутся к предстоящей встречи Лиги Европы.

«Наполи» захочет взять реванш. Для «Спартака» это тоже матч жизни, если они хотят выйти из группы. У «Наполи» и в тот раз был серьезный настрой, они профессионалы. Обе команды серьезно отнесутся к этой встрече», — цитирует Самедова «Советский спорт», ссылаясь на «Спорт-Экспресс».

Добавим, что проиграв, красно-белые могут лишиться шансов на проход в плей-офф Лиги Европы.

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