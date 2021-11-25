Самедов ожидает серьезный настрой от обеих команд в матче «Спартак» — «Наполи»

«Наполи» захочет взять реванш. Для «Спартака» это тоже матч жизни, если они хотят выйти из группы. У «Наполи» и в тот раз был серьезный настрой, они профессионалы. Обе команды серьезно отнесутся к этой встрече», — цитирует Самедова «Советский спорт», ссылаясь на «Спорт-Экспресс».