Самедов ожидает серьезный настрой от обеих команд в матче «Спартак» — «Наполи»

Экс-футболист «Спартака» Александр Самедов считает, что его бывшая команда как и «Наполи» серьезно отнесутся к предстоящей встречи Лиги Европы.
«Наполи» захочет взять реванш. Для «Спартака» это тоже матч жизни, если они хотят выйти из группы. У «Наполи» и в тот раз был серьезный настрой, они профессионалы. Обе команды серьезно отнесутся к этой встрече», — цитирует Самедова «Советский спорт», ссылаясь на «Спорт-Экспресс».
Добавим, что проиграв, красно-белые могут лишиться шансов на проход в плей-офф Лиги Европы.